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迪化年貨大街2月登場 9大商圈同慶

發稿時間：2018/01/22 20:24

最新更新：2018/01/22 20:37

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台北市商業處22日舉辦「台北年貨大街2/1開跑─9大商圈秀過年的力量」記者會，迪化商圈台北年貨大街將於2月1日登場，寧夏、華陰街等其他8大商圈也將同步推出年節特別活動，讓民眾傳好料、穿新衣、過好年。（台北市商業處提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月22日台北市商業處22日舉辦「台北年貨大街2/1開跑─9大商圈秀過年的力量」記者會，迪化商圈台北年貨大街將於2月1日登場，寧夏、華陰街等其他8大商圈也將同步推出年節特別活動，讓民眾傳好料、穿新衣、過好年。（台北市商業處提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）農曆春節將至，迪化商圈台北年貨大街將於2月1日登場，包括寧夏、華陰街等其他8大商圈也將共襄盛舉，台北市長柯文哲也將到場發放狗年發財金紅包六萌犬。

台北市商業處今天舉辦「台北年貨大街2/1開跑─9大商圈秀過年的力量」記者會。

商業處表示，迪化商圈台北年貨大街活動將於2月1日至14日舉行，規劃一系列年節體驗活動，提供年輕人過年老問題的新解法，藉此重新發現過年的力量，感受年節溫馨樂趣。

此外，台北市8大商圈也將同步推出年節特別活動，讓民眾傳好料、穿新衣、過好年。

台北市府副秘書長李文英致詞表示，台北年貨大街為代表性經典節慶，今年年貨大街除推出眾多年節優惠活動外，也特別以「#你不知道過年的力量」為主題，希望讓年輕人和家人重新找回過年的期待和溫暖。

迎接狗年到來，商業處說，今年推出結合紅包的六萌犬圍爐發財金紅包，並和行動支付結合提供現金紅利點數等抽獎活動，內含總額超過新台幣100萬元等獎項。

同時，為讓民眾有「踩好運」的好兆頭，頭獎是特別打造的一兩「狗黃金」開運金飾；另外，紅包內也將隨機放入台灣彩券百元刮刮樂，一起刮出新春好運氣。

商業處提到，台北市長柯文哲也將發放發財金紅包，分別於2月7日在迪化、寧夏商圈發放，2月9日於台北後站、華陰街、台北地下街商圈發放，2月11日於榮濱商圈發放，邀請民眾一起招財納福。1070122

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