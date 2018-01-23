一家3口失智失能 社工動員大掃除

天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家3口大掃除，換上全新的枕頭套、床包組。中央社記者江俊亮攝 107年1月23日

（中央社記者江俊亮嘉義縣23日電）中度智障、長年臥床的70歲何姓男子，有一名重度智障女兒，一家人原靠何妻養家糊口，無奈何妻因腦中風而失智，全家擠在25坪空間，今天由社工清出3垃圾車量的腐爛破損家具。



天主教中華聖母基金會身心障礙福利組長廖怡貞告訴中央社記者，住在嘉義縣新港鄉的何姓男子，領有中度智障手冊，他因下肢嚴重退化而長年臥床；38歲的女兒領有重度智障手冊，全家重擔都落在妻子肩上。



她說，65歲的何妻原本在工廠當女工，是家裡的主要經濟支柱，但3年前何妻因腦中風開刀，手術後開始出現失智症狀，不僅缺乏時間感，腦筋也常常處於「放空」狀態。



廖怡貞指出，何妻因長年操勞，外表比實際年齡蒼老，原本也是家裡的主要照顧者，但自從開始出現失智症狀後，反而由重度智障的女兒「帶」在身旁。



由於母女都對事物失去認知能力，因此食物常放到過期而發臭，廚房地板也累積一層厚厚的污垢，廚餘桶、尿桶也都放在廚房裡，加上房間囤積的二手衣物，已成為蟑螂和老鼠的窩，房間飄出的異味，令人卻步。



中華聖母基金會得知一家3口的處境，去年9月協助何婦完成中度失智症認定，並啟動失智症「老老照顧家庭服務」，今天更動員社工大掃除，為超過40年屋齡的老屋除舊布新。



社工們發現三人睡覺的枕頭內層爬滿蟑螂、床墊破爛、木窗腐朽，必須丟棄，最後在狹小的空間內清出3垃圾車量的廢棄物，隨後換上全新的鋁框窗戶，也置換全新的枕頭、床包組及家具，也帶來二手衣物，屋內頓時煥然一新。



天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，嘉義地區的失智關懷戶，有近5成是「老老照顧」（老人照顧老人）家庭，基金會因此成立「失智照護支持網絡」，提供輔具、送餐、居家服務、就醫、住宅改善等服務，希望各界共襄盛舉。1070123





天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家三口大掃除，清出破損家具。中央社記者江俊亮攝 107年1月23日