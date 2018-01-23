/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Tizzy Bac東京大雪爐石戰記謝淑薇

肯塔基州中學槍響一死多傷 槍手遭拘留

>rss

一家3口失智失能 社工動員大掃除

發稿時間：2018/01/23 14:51

最新更新：2018/01/23 16:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家3口大掃除，換上全新的枕頭套、床包組。中央社記者江俊亮攝　107年1月23日天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家3口大掃除，換上全新的枕頭套、床包組。中央社記者江俊亮攝　107年1月23日

（中央社記者江俊亮嘉義縣23日電）中度智障、長年臥床的70歲何姓男子，有一名重度智障女兒，一家人原靠何妻養家糊口，無奈何妻因腦中風而失智，全家擠在25坪空間，今天由社工清出3垃圾車量的腐爛破損家具。

天主教中華聖母基金會身心障礙福利組長廖怡貞告訴中央社記者，住在嘉義縣新港鄉的何姓男子，領有中度智障手冊，他因下肢嚴重退化而長年臥床；38歲的女兒領有重度智障手冊，全家重擔都落在妻子肩上。

她說，65歲的何妻原本在工廠當女工，是家裡的主要經濟支柱，但3年前何妻因腦中風開刀，手術後開始出現失智症狀，不僅缺乏時間感，腦筋也常常處於「放空」狀態。

廖怡貞指出，何妻因長年操勞，外表比實際年齡蒼老，原本也是家裡的主要照顧者，但自從開始出現失智症狀後，反而由重度智障的女兒「帶」在身旁。

由於母女都對事物失去認知能力，因此食物常放到過期而發臭，廚房地板也累積一層厚厚的污垢，廚餘桶、尿桶也都放在廚房裡，加上房間囤積的二手衣物，已成為蟑螂和老鼠的窩，房間飄出的異味，令人卻步。

中華聖母基金會得知一家3口的處境，去年9月協助何婦完成中度失智症認定，並啟動失智症「老老照顧家庭服務」，今天更動員社工大掃除，為超過40年屋齡的老屋除舊布新。

社工們發現三人睡覺的枕頭內層爬滿蟑螂、床墊破爛、木窗腐朽，必須丟棄，最後在狹小的空間內清出3垃圾車量的廢棄物，隨後換上全新的鋁框窗戶，也置換全新的枕頭、床包組及家具，也帶來二手衣物，屋內頓時煥然一新。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，嘉義地區的失智關懷戶，有近5成是「老老照顧」（老人照顧老人）家庭，基金會因此成立「失智照護支持網絡」，提供輔具、送餐、居家服務、就醫、住宅改善等服務，希望各界共襄盛舉。1070123

天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家三口大掃除，清出破損家具。中央社記者江俊亮攝　107年1月23日天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家三口大掃除，清出破損家具。中央社記者江俊亮攝　107年1月23日
天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家三口大掃除，換上全新的鋁框窗戶，除舊布新。中央社記者江俊亮攝　107年1月23日天主教中華聖母基金會23日動員社工，為嘉義縣新港鄉失智失能的一家三口大掃除，換上全新的鋁框窗戶，除舊布新。中央社記者江俊亮攝　107年1月23日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP