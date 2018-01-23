FUN寒假學習不停步 桃園校園比創意

桃園市政府今年由各校自行規劃寒假作業，桃園區新埔國小鼓勵孩子在寒假繼續累積行腳家鄉的里程，規劃「森呼吸，不『霾』願」作業，學生們將拍下的山林美景製作成明信片寄出，分享台灣之美。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）為了讓學子渡過創意又獨特的寒假，並符合十二年國教的核心價值，桃園市政府今年由各校自行規劃寒假作業，延伸領域學習並結合學校本位課程，透過孩子的視角來記錄家鄉。



桃園市政府教育局長高安邦今天受訪表示，學子們滿心期待的寒假即將展開。桃園市教育局雖然沒有訂定寒假作業相關規定，但桃園市國中小的老師們在放假前，為孩子們精心設計兼具本位課程、議題，融入且強調「動手做」的寒假作業，讓孩子在假期中適性快樂的學習。



桃園區新埔國小延續學期「行旅」教學主軸，鼓勵孩子在寒假繼續累積行腳家鄉的里程，規劃「森呼吸，不『霾』願」作業。學生林毓宸表示，同學們把這兩年健走群山所拍攝的山林美景，作成一張張個性文創風景明信片，寄送給親朋好友及國外友人，分享台灣之美。



新屋區永安國中學生葉孚姈表示，學校臨近海濱長期推動海洋教育，因此學校師生今年自行設計LINE貼圖當作寒假作業，並慶賀50週年校慶。透過學生手繪或電腦創作設計海洋生物貼圖，再融入年輕學子喜歡的創作語言，最後完成上架，生動有趣的方式讓學子們躍躍欲試。



教育局表示，另外像是楊梅國中秀才分校，今年由師生合作以英文心智圖描繪學生心目中的住宿及學習生活；桃園區建國國小則是設計踏查桃園後站東南亞移工商店街主題教學活動，了解移工與本國文化的融合。教育局期望透過活潑有趣的寒假作業規劃活化教學，也激發學子的創意。1070123



