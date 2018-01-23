台北燈節籌辦有波折 柯文哲：絕對會辦好

台北市長柯文哲（前左）23日在民生科技服務大樓，出席松山區行動市政會議，向與會人士交流致意。中央社記者徐肇昌攝 107年1月23日

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北燈節籌辦過程一波三折，台北市長柯文哲今天上午在市政會議時特別為此給予「口頭指示」，指部分媒體未經查證做不實報導，令他生氣，並強調絕對會把燈節辦好。



台北燈節將於2月24日至3月4日在北門及中華路一帶登場，籌備過程卻一波三折，包括前觀傳局長簡余晏請辭風波、燈節得標廠商與觀傳局簽約進展等，甚至連紙風車劇團都牽涉其中。



柯文哲今天上午主持松山區行動市政會議，特別對台北燈節一事給予口頭指示，認為簡余宴請辭2週以來，媒體輿論有人見縫插針，意圖使燈節破局、開天窗，進而打擊台北市政府。



柯文哲說，一些記者未經求證，做了不實的報導，損害北市府名譽，甚至對抹黑、攻擊副市長陳景峻，「都讓我覺得生氣」。



他也現場勉勵觀傳局員工，盼所有人上下一心，有困難立即舉手，共同解決問題。他說，活動專業方面，陳景峻已組織文化局文化基金會、北藝中心的專門人才，提供表演、燈光、舞台的專業協助，民政局特別出動百位新住民展現國際宣傳能量，教育局、兵役局、原民會、客委會也動員相當龐大的基層力量相挺。



柯文哲也指出，以台北市政府的能量，只要全部總動員，一個月要把台北燈節辦好，絕對做得到。1070123