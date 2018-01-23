澎篤行文化園區 推眷村年貨大街

澎湖縣政府旅遊處表示，馬公篤行十村文創園區將在2月10至11日推出新春年貨大街，民眾可以採購年節所需的食品與農產品等，這是老舊眷村百年來首次推出年貨大街。中央社 107年1月23日

（中央社澎湖縣23日電）農曆春節將屆，澎湖馬公篤行十村文化園區，2月10日至11日推出「新春年貨大街」，年貨應有盡有，這是老舊眷村百年來首次推出年貨大街。



澎湖縣政府旅遊處表示，馬公篤行十村文化園區由沐聯構公司經營，今年將在農曆春節前的最後一個周休假日推出篤行十村新春年貨大街，民眾可在眷村文創園區內，採購年節所需的古早味年糕、發糕、甜品、古早味雜貨、乾貨、友善小農產品等年節手作應景的食物。



此外，園區內並安排書法大師現場書寫春聯和街頭藝人表演，還有藝術創作、手創商品、童趣玩物、古著衣物飾品等，應有盡有，這是百年的老舊眷村篤行十村的年度盛事。



馬公篤行十村可說是全臺澎最早形成的眷村，位於澎湖馬公本島的金龍頭，日據時期是澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊軍官宿舍，戰後由政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官有眷宿舍，並命名為篤行十村，占地達1.8672公頃，澎湖縣政府在民國96年公告為歷史建築，並以眷村文化園區委外經營。



馬公篤行十村文化園區保存完整，內有潘安邦故居、張雨生紀念館等，周圍有馬公市金龜頭砲台、媽宮古城、觀音亭、第一賓館，澎湖天后宮、澎湖郵便局、警察文物館等古蹟或歷史建築。1070123