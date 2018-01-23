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基隆首輛輔具巡迴專車 2月上路

發稿時間：2018/01/23 15:24

最新更新：2018/01/23 16:24

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基隆市政府為協助偏遠地區及行動不便民眾，推出首輛輔具服務專車，2月1日起將駛進基隆市各區據點，提供維修、回收、轉贈、諮詢等相關服務。中央社記者王朝鈺攝　107年1月23日基隆市政府為協助偏遠地區及行動不便民眾，推出首輛輔具服務專車，2月1日起將駛進基隆市各區據點，提供維修、回收、轉贈、諮詢等相關服務。中央社記者王朝鈺攝　107年1月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）基隆市政府為提供民眾社區化輔具服務，2月1日起首輛輔具巡迴專車將駛進基隆市各區據點，提供維修、回收、轉贈、諮詢及宣導等服務。

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，基隆市身心障礙人口約2萬1000人，其中肢體障礙將近6000人，另根據去年統計，基隆市65歲以上老年人口則有5萬5025人，潛在使用輔具人口合計近7萬7000人。

林右昌說，為擴大服務民眾，輔具資源中心已在民國105年10月間喬遷至中正區新豐市場2樓，除空間寬敞且設備更加完善外，服務也更多元，其中輔具諮詢人次增加37%，輔具轉贈人次也增加99%，代表更多的輔具經一次性使用後，透過輔具資源中心再次被運用。

社會處長吳挺鋒表示，輔具巡迴專車將結合在地資源於各區提供定時、定點服務，並規劃引入簡易輔具維修、二手輔具回收、轉贈、諮詢及宣導等服務，除可節省民眾舟車勞頓往返時間，也可藉由專車增加民眾使用、更換輔具的意願。1070123

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