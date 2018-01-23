金門舊營區原汁原味 坑道挑戰密室逃脫

金門縣烈嶼鄉南山頭四營區23日開放，烈嶼鄉鄉長洪成發（右）、金門國家公園管理處處長謝偉松（左2）等人出席剪綵活動。中央社記者黃慧敏攝 107年1月23日

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣烈嶼鄉南山頭四營區今天開放。曾在這裡服役的劉御和劉文哲不僅感受原汁原味的據點美麗如昔，相信金門國家公園管理處坑道設計的密室脫逃互動遊戲可以吸引遊客。



依金門國家公園管理處資料，南山頭四營區位於金門烈嶼鄉最南端的南山頭區域，早期是軍方駐守烈嶼南端海岸重要據點。據點內擁有2座砲堡、7座地下射口碉堡、與一座指揮所。坑道橫向最長約120公尺，縱長約70公尺，深達3層，坑道的動線與結構都是金門少見。



「烈嶼南山頭四營區」上午舉行開幕，活動特別邀請曾於南山頭駐守的劉御營長及劉文哲排長等兩位貴賓共同與會，回到時光隧道，分享那一段烽火歲月的青春時光。



重返30年前服役據點，劉御十分驚訝很多地方都不一樣了。他說，當年在這裡不斷修築道路和碉堡，現在隨處可見當年的傑作。回想過往雖然艱苦，但也因此把大夥的身體練得勇壯。



劉御早晨還到沙灘走了一回，擔心腳下有地雷，還猶豫要不要踩下去。他不禁自問「這是戰地嗎？怎麼變這麼浪漫？」他感謝金管處「讓過去染血的戰地變成了美麗的公園」，對在坑道裡安排室逃脫體驗遊戲，他覺得可以增加樂趣，肯定主辦單位的用心。



民國84年到85年在這個據點任職排長的劉文哲特別穿上當年軍服。他說，這裡地勢險峻又美麗，步入據點可看到開闊大海，雖然服役心情苦悶，卻宛如身處世外桃源；他感謝金管處和鄉公所把這個美麗的小小天地整建的原汁原味，讓據點活過來，期盼能帶給旅客感動。



金管處長謝偉松表示，南山頭四營區鄰近金門唯一的玄武岩海岸地形，可就近觀賞多樣的地形變化，希望吸引更多觀光客，帶動烈嶼發展及觀光旅遊經濟效益。



南山頭四營區據點除了修復原本軍事空間之外，也協調國軍重新安置一座57戰防砲在砲堡內，讓軍事空間感受更深刻。另外，結合坑道的特色，規劃在各個坑道碉堡舉辦「密室逃脫」互動遊戲；互動遊戲體驗採預約方式報名，須於體驗參觀3天前採團體報名，每隊參加人數為2-6人，預約電話(082) 364411，歡迎民眾預約挑戰。1070123





金門烈嶼南山頭四營區23日舉辦開幕活動，邀請曾在此處服役的劉御（前右起）、劉文哲重返舊地，在57戰防砲旁重溫當年服役歲月。中央社記者黃慧敏攝 107年1月23日