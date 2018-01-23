海口影片記錄雲林 展露北港在地風情

雲林縣政府以「i拍雲林」主題，舉辦公用頻道影片徵件，最後由導演林信良作品「海口」奪冠，片中帶領觀眾回憶如今已修整開放為民眾參觀景點的北港振興老戲院當年人文風情。（雲林縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月23日

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）雲林有風情，即使是老戲院也引人入勝，透過「海口」影片展露無遺；而在飛越「3203公里」來到雲林之後，馬來西亞學子藉由繪本中跳出來的貓，帶著她賞遊在地的故事與風光。



雲林縣政府新聞處長張凱傑今天告訴中央社記者，縣府推動記錄雲林在地風采，鼓勵民眾拍攝影片留下映象，舉辦公用頻道徵件活動，以「i拍雲林」主題，採先審後拍廣徵企劃，並將首獎的獎金提高到新台幣10萬元，吸引42部影片投稿。



張凱傑指出，作品經過初審及決審，由林信良「海口」奪冠，鄧祖婷「3203公里」亞軍，黃勝楠「契機」季軍，周孝軒「饗念」佳作。



「海口」以導演林信良的妻子在北港娘家的真實故事為劇本，海口或許是一個檳榔攤的名字，但也是雲林的意象，北港振興老戲院、老街風情、北部人與南部人的不同觀點看世界、遇見騎重機的海口老闆等，都在影片中將在地風情展露無遺。



至於「3203公里」，是從馬來西亞飛到台灣、雲林的距離，導演鄧祖婷和雲林科技大學視覺傳達設計系大二同學，以團隊中一名來自馬來西亞學子為故事主角，透過繪本跳出來的愛貓，帶引她賞遊在地故事與風光，發展出真人結合動畫的影片。



張凱傑指出，「契機」描述的是布袋戲團的故事，帶引人們看見布袋戲故鄉雲林的轟動武林；「饗念」描述西螺老街中市場、街道、角落的懷舊風情。



張凱傑表示，四部得獎作品安排在有線電視公用頻道及Youtube播出，歡迎民眾欣賞。1070123