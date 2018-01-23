百元年菜將開賣 助庶民過豐盛好年

台中市第五市場攤商連續6年開賣百元年菜，儘管很多食材都漲價，但27日將開賣的百元年菜不漲價，整桌的圍爐年菜千元上下可搞定，吸引民眾年前搶購熱潮。中央社記者郝雪卿攝 107年1月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市第五市場連續6年開賣百元年菜，過年圍爐千元上下就可豐盛上桌，吸引一般民眾年前搶購熱潮。雖然很多食材都漲價，業者李西東今天說，27日起仍推出百元年菜不漲價。



台中市第五市場內的丸東商號連續6年推出「百元年菜」，除了藥膳醉豬蹄、佛跳牆外，其餘8道年菜單價一律新台幣100元，由於物美價廉，成為庶民年前的最愛。每到農曆年前，李西東往往一天接到上百通詢問何時開賣的電話，不忍讓老顧客失望，即使很多食材都漲價，還是決定27日起開賣到除夕為止。



李西東表示，食材價格格年年上漲，例如魚皮近來上漲25%，魚漿、花枝漿也漲10%，考量今年景氣沒有很好，除了藥膳醉豬蹄因顧客要求增加份量，價格從250元調整為300元，其餘年菜維持原價。



李西東指出，自己是農家子弟出身，過去生活不富裕，對年節圍爐格外期盼，希望大家都能輕鬆圍爐，不必花很多錢，就可以吃到新鮮、道地口味的年菜，全家歡喜過個豐盛好年。



雖然是百元年菜，但是菜色不馬虎，李西東說，包括芋頭排骨酥、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、紅燒肉、頭路菜等8道菜，每道只賣100元，佛跳牆則為250元，加上藥膳醉豬蹄共10道菜只要1350元，也可單買，由於都是自己製作，每天供應量有限，不接受預訂。



除了百元年菜外，台中市各家餐廳及五星級飯店也有各式年菜外賣及圍爐服務，包括星享道酒店、寬心園蔬食料理、台中長榮桂冠酒店、林酒店、日月千禧酒店、裕元花園酒店、阿秋大肥鵝餐廳、台中金典酒店、福華飯店等，提早預訂還可享有優惠。1070123