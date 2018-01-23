寒冬為植物人送暖 圍爐募集尿布物資

新北市的藥師公會、藥劑生公會、西藥商同業公會以及西藥職業工會日前響應創世基金會的「布步關懷」活動，招募愛心藥局為據點，讓民眾能就近至愛心藥局購買紙尿布轉捐創世基金會，獲頒感謝狀。（新北市藥師公會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年1月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）春節將來臨，為讓植物人家庭感受社會溫暖，新北市議員陳儀君今天前往創世基金會協助復健，並與家屬提前圍爐。新北市四大藥業公會則協助植物人募集尿布與營養品，減輕家屬負擔。



創世基金會新店分院今天發新聞表示，新北市議員陳儀君今天前往關懷植物人，除了解照顧植物人服務流程，也在復健師的說明指導下，協助植物人做簡易的肢體復健及關節按摩。



陳儀君也陪伴植物人家屬，一起提前圍爐享用年菜，希望他們可以在寒冬中，感受社會的溫暖。



植物人家屬袁姓婦人說，自從丈夫失智成植物人後，每年春節餐桌上總感覺少了什麼；董姓婦人也說，自從孩子成植物人後，每年除夕也都是簡單吃，非常感謝陳儀君提前陪伴圍爐，感覺很溫馨。



新北市的藥師公會、藥劑生公會、西藥商同業公會，以及西藥職業工會，日前響應創世基金會的「布步關懷」活動，招募愛心藥局為據點，讓民眾能就近至愛心藥局購買紙尿布轉捐創世基金會。



新北市藥師公會理事長蘇國欽受訪表示，安養一名植物人，平均1個月需花費約新台幣4萬到6萬元，植物人家屬面臨龐大經費壓力，希望能落實社區藥局的功能，成為搭起民眾與公益的橋樑。



創世基金會台北院院長謝孟珊表示，創世全台17間安養院，目前服務750名植物人，每年約消耗300多萬片尿布。去年透過活動累積共募集650箱尿布及數十箱管灌營養品，感謝民眾、相關藥界公會及藥局商家支持。



新北市藥師公會公益委員會主委吳明慧今天受訪表示，植物人安養是一條漫長路，盼望眾人的支持，讓植物人物資耗材與安養經費能夠順利無虞，也希望植物人家屬可以過個好年，感受社會的溫暖。1070123



