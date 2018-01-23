桃園客家局攜手藝術家 打造魯冰花地景藝術

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）由桃園市客家事務局與農業局共同主辦的「2018戀戀魯冰花」活動，3月3日將在龍潭登場，市府今天以鍾肇政文學為基底，邀請藝術家結合地方，打造具客家文學氣息的地景藝術裝置。



桃園市政府客家事務局長蔣絜安今天受訪表示，「2018戀戀魯冰花」活動師法日本「大地藝術祭」，以農田作為舞台、藝術作為橋梁，探討地域文化的承傳發展。這次邀請藝術家以鍾肇政文學代表作「魯冰花」為文本，要與地方合作創造出富含客家文學意涵的作品。



蔣絜安表示，客家局今天攜手三和國小舉辦「魯冰花地景藝術工作坊」，邀請藝術家陳杏芬及俄羅斯藝術家林仁亞，以「魯冰花」小說中小男主角古阿明作品，所具有的西方野獸派藝術家馬蒂斯創作風格，以及故事中出現的三水地景為出發點，引導師生共同打造小說中「最美三溪水」意象，呈現「魯冰花」想傳達的文本精神。



蔣絜安指出，客家局也邀請到近年積極返鄉耕耘的客籍藝術家劉經倫，帶領三和里居民進行參與式藝術創作，以「魯冰花」男主角繪畫中出現的牛、雞、鼠、貓為意象，呈現別具趣味的農村風情。



「2018戀戀魯冰花」活動除魯冰花觀賞區、地景藝術，還有社區小旅行、農創市集、工作坊及音樂表演，歡迎民眾一起享受這場藝文饗宴，體驗客家文學之美。1070123