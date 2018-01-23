不受陸客團影響 106年台東旅遊人數創新高

2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，尤其是國慶煙火在台東施放，當月就有近60萬人次湧入。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107年1月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）不受陸客團影響，台東去年旅遊人次創新高，突破700萬人次；尤其是，國慶煙火在台東施放，當月就有近60萬人次湧入台東。



台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，日前統計2017年台東縣主要景點觀光旅遊人次為770萬4981人次，較2016年同期同景點人次比較成長4.69％，全年統計人次不僅創歷年新高，其中7月份單月首次突破一百萬人次（108萬1570人次）。



江慧卿表示，統計景點中較受歡迎景點前3名則是伯朗大道、鹿野高台、三仙台風景區；另外，值得一提的是，2017年成長幅度最高月為10月，較去年同期成長高達46.89%，在一片不景氣中逆勢成長。



江慧卿表示，2017年成長率前3名的月份，依序為10月、8月及7月，10月原是進入觀光淡季，不過因為「2017國慶煙火」首度在台東舉行，台東縣政府和觀光業者配合推出多項活動，帶動58萬9976觀光人次，比2016年增加18萬8324人次。



另外，7、8月原本就是台東觀光的旺季，以暑假舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」為例，2017年暑假期間受颱風影響小，氣候也相對穩定，加上暑期活動數較2016年多，因此帶動7、8月整體遊客數提升。



江慧卿表示，來台東陸客（團客）統計人次部分，2017年全年陸客團客人次68萬8792人次，相較2016年雖減少37.50%，但從移民署統計2017年陸客自由行旅客成長高於團客約29.96%，從數據顯示也反映出目前旅客仍以國旅為主。



江慧卿表示，緊接著2018年農曆春節即將到來，旅客可以開始規劃趁著連假期到台東旅遊，無論是看海、賞花、搭熱氣球或騎自行車暢遊都非常適合全家大小前來體驗，到台東不妨放慢腳步，細細品味台東之美。1070123





2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，其中台東池上的伯朗大道、金城武樹等景點，也成為旅客最受歡迎的景點之一。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107年1月23日