/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Tizzy Bac東京大雪爐石戰記謝淑薇

肯塔基州中學槍響一死多傷 槍手遭拘留

>rss

不受陸客團影響 106年台東旅遊人數創新高

發稿時間：2018/01/23 17:26

最新更新：2018/01/23 17:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，尤其是國慶煙火在台東施放，當月就有近60萬人次湧入。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年1月23日2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，尤其是國慶煙火在台東施放，當月就有近60萬人次湧入。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年1月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）不受陸客團影響，台東去年旅遊人次創新高，突破700萬人次；尤其是，國慶煙火在台東施放，當月就有近60萬人次湧入台東。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，日前統計2017年台東縣主要景點觀光旅遊人次為770萬4981人次，較2016年同期同景點人次比較成長4.69％，全年統計人次不僅創歷年新高，其中7月份單月首次突破一百萬人次（108萬1570人次）。

江慧卿表示，統計景點中較受歡迎景點前3名則是伯朗大道、鹿野高台、三仙台風景區；另外，值得一提的是，2017年成長幅度最高月為10月，較去年同期成長高達46.89%，在一片不景氣中逆勢成長。

江慧卿表示，2017年成長率前3名的月份，依序為10月、8月及7月，10月原是進入觀光淡季，不過因為「2017國慶煙火」首度在台東舉行，台東縣政府和觀光業者配合推出多項活動，帶動58萬9976觀光人次，比2016年增加18萬8324人次。

另外，7、8月原本就是台東觀光的旺季，以暑假舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」為例，2017年暑假期間受颱風影響小，氣候也相對穩定，加上暑期活動數較2016年多，因此帶動7、8月整體遊客數提升。

江慧卿表示，來台東陸客（團客）統計人次部分，2017年全年陸客團客人次68萬8792人次，相較2016年雖減少37.50%，但從移民署統計2017年陸客自由行旅客成長高於團客約29.96%，從數據顯示也反映出目前旅客仍以國旅為主。

江慧卿表示，緊接著2018年農曆春節即將到來，旅客可以開始規劃趁著連假期到台東旅遊，無論是看海、賞花、搭熱氣球或騎自行車暢遊都非常適合全家大小前來體驗，到台東不妨放慢腳步，細細品味台東之美。1070123

2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，其中台東池上的伯朗大道、金城武樹等景點，也成為旅客最受歡迎的景點之一。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年1月23日2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，其中台東池上的伯朗大道、金城武樹等景點，也成為旅客最受歡迎的景點之一。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年1月23日
2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，台東鹿野高台也是最受旅客歡迎的景點之一。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年1月23日2017年台東旅遊人數創新高，突破700萬人次，台東鹿野高台也是最受旅客歡迎的景點之一。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年1月23日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP