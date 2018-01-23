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肯塔基州中學槍響一死多傷 槍手遭拘留

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新北市義勇消防總隊 蔣根煌就任

發稿時間：2018/01/23 17:30

最新更新：2018/01/23 18:38

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新北市消防局23日舉行義勇消防總隊長交接典禮，由市長朱立倫（左起）頒發聘書給新任總隊長蔣根煌，朱立倫致詞時表示，感謝義消打火弟兄的辛勞及付出，守護所有新北市民的安全。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真　107年1月23日新北市消防局23日舉行義勇消防總隊長交接典禮，由市長朱立倫（左起）頒發聘書給新任總隊長蔣根煌，朱立倫致詞時表示，感謝義消打火弟兄的辛勞及付出，守護所有新北市民的安全。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真　107年1月23日

（中央社記者林長順新北23日電）新北市義勇消防總隊今天舉行總隊長交接典禮，市長朱立倫表示，新北市連續6年獲得全國消防評比第一名，靠的就是這支堅強的隊伍，相信在新任總隊長蔣根煌帶領下會更加進步。

新北市消防局今天舉辦義消總隊長交接典禮，朱立倫、新北市副市長侯友宜、國民黨主席吳敦義、前立法院院長王金平、前台北縣長周錫瑋等人受邀出席。侯友宜在周錫瑋離開後抵達，兩人並未碰頭。

周錫瑋被問到參選宣布大會是否邀請朱立倫？他表示，很多公職或黨內高層的朋友都沒邀請，是希望讓他們比較好做。侯友宜被問前行政院長蘇貞昌可能回鍋參選的看法？侯友宜說，尊重每個人的決定。

朱立倫致詞時指出，消防工作是神聖志業，感謝義消打火弟兄的辛勞及付出，守護所有新北市民的安全，未來市府也會全力爭取義消人員福利，並充實相關裝備，讓打火弟兄出勤無後顧之憂。

消防局表示，蔣根煌過去擔任新北市義消總隊顧問，為地方消防貢獻良多，非常積極爭取消防、義消福利；此外，蔣根煌也是現任新北市議會議長，與各縣市交流密切，接任總隊長一職可謂實至名歸。1070123

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