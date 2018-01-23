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政院解決五缺說明會 籲企業為員工加薪

發稿時間：2018/01/23 17:53

最新更新：2018/01/23 17:53

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）行政院今天在彰濱工業區服務中心舉辦「解決產業五缺政策說明會」，由行政院政務委員徐國勇主持，他指出，拚經濟是政府最主要的目標，呼籲企業幫員工加薪，帶動內需。

行政院下午在彰濱工業區服務中心舉辦「解決產業五缺政策說明會」，由徐國勇說明行政院為解決缺水、缺地、缺人等五缺所提出的具體方案，勞動部勞動力發展署長黃秋桂、彰化縣鹿港彰濱工業區廠商協進會理事長張進武等人也出席說明會。

徐國勇致詞時說，台灣的股市上萬點，股市表現平穩地在萬點以上，各項經濟數據也創下新高，很多企業主很想要再投資，不過遇到了瓶頸，包括水、電及土地、人才等問題，行政院長賴清德上任後提出具體可行的解決方案，有了解決方案後，最重要的就是執行力。

徐國勇表示，展現執行力有許多例子，他以人才為例，為解決人才問題，行政院通過外國專業人才的聘用辦法，讓高科技廠商或智慧機械升級需要國外人才時，這個辦法就成為延攬人才的最好依據，拚經濟是政府最主要目標，政府很多地方都展現執行力，像是為公務員加薪3%，希望帶動經濟，他也要拜託企業主，如果經營不錯，也幫員工加薪，帶動內需產業。

張進武反映，彰濱工業區位置偏僻，勞工對於來這裡工作的意願低落，傳統產業工廠找不到勞工，要解決缺工問題雖然要努力朝自動化和半自動化改善，但傳統產業要半自動化有困難，還是需要外籍勞工，希望政府鬆綁解決缺工問題。1070123

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