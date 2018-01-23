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月津港燈節暖身 造型竹燈八角樓亮相

發稿時間：2018/01/23 17:59

最新更新：2018/01/23 18:39

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南榮科技大學樂齡大學學員及明達中學學生合作，以台南市鹽水「竹仔街」歷史紋理為素材，創作出11座造型竹燈，23日傍晚在鹽水八角樓點燈，為今年的月津港燈節暖身。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月23日南榮科技大學樂齡大學學員及明達中學學生合作，以台南市鹽水「竹仔街」歷史紋理為素材，創作出11座造型竹燈，23日傍晚在鹽水八角樓點燈，為今年的月津港燈節暖身。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）配合春節期間在台南市鹽水區舉行的月津港燈節，南榮科技大學樂齡大學學員及明達中學學生合作創作出11座造型竹燈，今天傍晚在鹽水八角樓點燈，為今年燈節暖身。

台南市政府文化局長葉澤山受訪時說，月津港燈節已在鹽水連續舉辦7年，每年邀請國際知名藝術家及國內頂尖藝術團隊共同創作。結合月津港湖面水岸地景環境、地方文化內涵及創新藝術，營造獨特河岸藝術夜景，成為在地居民自豪熱情迎接國內外遊客的年度盛會。

葉澤山表示，今年地方充分展現活力及能量，由南榮科大樂齡大學的學員與明達中學學生合作，以鹽水「竹仔街」歷史紋理為素材，創作出11座造型竹燈。

他說，南榮科技大學所在的鹽水區朝琴路，舊名「竹仔街」，相傳此處過去是嘉義及白河關子嶺山區竹子及竹器的買賣集散地；另一說則是此處一帶建物原多以竹子搭建，所以稱為「竹仔街」。竹仔街曾是鹽水最熱鬧的地方之一，這次的活動可喚起老一輩的記憶，也可讓遊客了解鹽水的歷史。

南榮科大校長王俊惠說，這次集合老、中、青三代的腦力與體力，花了一個月時間才陸續完成11件作品。對平均年齡65歲的中高齡長輩來說，可說是艱難挑戰。

他說，此次在鹽水八角樓展出「八角樓」、「有狗讚」、「好狗運」、「待嫁女兒心」、「大魚入港」、「柯G」、「高貴」、「史奴比VS 狗骨頭」、「黑鮪魚」、「柴犬」、「竹燈籠」等11件竹燈作品，今天點燈後展出到3月4日。1070123

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