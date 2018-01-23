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肯塔基州中學槍響一死多傷 槍手遭拘留

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臘八粥添溫暖 雞母嶺女孩向陽樂禪修

發稿時間：2018/01/23 18:09

最新更新：2018/01/23 19:28

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新北市立豐珠國民中小學23日在寒冬中，收到貢寮聖山寺贈送的臘八粥，法師並帶領學生一起坐禪。（靈鷲山佛教團提供）中央社者黃旭昇新北市傳真　107年1月23日新北市立豐珠國民中小學23日在寒冬中，收到貢寮聖山寺贈送的臘八粥，法師並帶領學生一起坐禪。（靈鷲山佛教團提供）中央社者黃旭昇新北市傳真　107年1月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市立豐珠國民中小學有22名受輔導保護學生。今天在寒天中，收到寺院贈送的臘八粥。一起在水梯田種植「豐珠米」的師生，開心希望法師日後到校帶禪修，也盼望能到教團當志工。

豐珠國民中小學位於新北市貢寮雞母嶺，是依山面海的中途學校，學生多半中輟、家庭功能不彰、或是特殊個案要受保護，是一所提供安置、保護、教育三大功能的住宿型學校。

新北市貢寮區靈鷲山聖山寺，今天舉辦「臘八送暖迎平安」活動，法師及志工分別在貢寮、雙溪、澳底等地，親送4000碗臘八粥到豐珠國中小等地，希望寒冬送祝福，與居民、學生結緣，祈求平安吉祥。

校長陳紅蓮表示，教育是愛人、助人、成人的無量功德與樂趣，每個孩子都是寶貝，一個都不能放棄。她陪伴孩子自給自足在水梯田種豐珠米，也給這些孩子新的名字，包括：若水、天星、得心、米粒等。

這些學生為新北、台北、基隆和金馬等地區違反兒童及少年性剝削防制條例的孩子，經法院裁定安置到學校之前，她們中輟、吸安、參與宮廟，小小年紀有很多生命故事。

這些小女生今天開心說著自己的新名字，感謝陳紅蓮給她們不同的人生。如果可以，她們還想到靈鷲山佛教團當志工，也開心的希望聖山寺法師，日後有時間一定要到學校帶禪修，陪伴特殊教育的孩子安定成長。

聖山寺副監院妙實法師與20多名志工，浸米、備料，加上紅豆、綠豆、白木耳、紅棗、龍眼乾、蓮子、花生仁、腰果、紫糯米、薏仁、燕麥等多種材料，今天凌晨開始熬煮，再分裝成大桶或一碗一碗的臘八粥。

聖山寺監院懇慧法師說，農曆12月8日俗稱臘八節，也是釋迦牟尼佛成道的日子。後世佛教徒為紀念佛祖成道日，每年這天以米和乾果煮粥供佛分送善男信女，稱為臘八粥。

衛生福利部台北醫院與佛光山新莊擇善寺，今天也舉辦「臘八節祈福活動」，由永堂法師代表捐贈1800份臘八粥給台北醫院職員及病友結緣，由院長徐錦池及主管共同祈福，感謝佛光山擇善寺15年來未間斷的善行。1070123

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