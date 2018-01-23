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中市打造市政願景館 3月下旬開幕

發稿時間：2018/01/23 18:36

最新更新：2018/01/23 18:51

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台中市政府在市政大樓惠中樓設置「市政願景館」，規劃願景、歷史、城事、生活等4大展區，預計3月下旬開幕，館內還設置5D動態懸吊座椅。中央社記者郝雪卿攝 107年1月23日台中市政府在市政大樓惠中樓設置「市政願景館」，規劃願景、歷史、城事、生活等4大展區，預計3月下旬開幕，館內還設置5D動態懸吊座椅。中央社記者郝雪卿攝 107年1月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市政府在市政大樓惠中樓設置「市政願景館」，規劃願景、歷史、城事、生活等四大主題區，預計3月下旬開幕，市長林佳龍今天視察後指出，希望遊客到此能對台中有初步認識。

林佳龍今天率市府多位局長共同視察台中市政願景館改建工程，順著動線逐一踏訪願景、歷史、城事、生活等四大主題區，並利用多媒體互動設計，體驗探索台中歷史故事與未來願景。

林佳龍表示，不論是市民或國內外遊客，希望都能在這裡對台中有初步認識，並與台中連結。「連結共好」是台中的城市定位與形象，跨領域的連結是所有創新的來源，因此如何整合既有資源會是最重要的課題。

林佳龍認為，好的內容需要投入心力蒐集，除了政府的力量之外，也期待學術團體與民間能夠踴躍加入，將文本資料轉換成數位呈現方式，使民眾更了解自己所生活的大台中。

都發局指出，台中願景館融合設計與美學、科技與藝術、產業與觀光等跨領域知識，透過多媒體互動設計，打破空間限制，提供自然流暢的動線規劃與沉浸式體驗，館內特別打造有別一般劇院的視聽空間，透過3D立體空拍視角與5D動態懸吊座椅，翱翔飛閱台中市各區域內，身歷其境領略台中之美。1070123

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