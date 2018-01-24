民進黨宜蘭三星鄉議員初選民調爆爭議

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）民進黨宜蘭縣三星鄉議員初選民調作業昨晚進行，卻傳出三星鄉長黃錫墉指控對手陣營帶人進民宅接電話，對於相關問題，陳金德今天沒有多做回應。黃錫墉說，陳金德是無妄之災。



宜蘭縣三星鄉下屆議員應選一席，現任議長陳文昌尋求連任，三星鄉長黃錫墉在鄉長任期屆滿後將轉戰議員，兩人都爭取民進黨提名，因協調不成，昨晚委託民調公司進行民調。



不過，黃錫墉昨天深夜指控對手陣營帶人闖入民宅代為接電話，影響民調公平性。他說，民調結果不管如何，他都不會承認民調結果，也已向警調報案，要求介入調查。當地也流傳一段相關影片，其中有一名紅衣男子在民宅內代為接電話。



陳文昌解釋，事實上是有名熱心支持者得知鄰居不熟悉電話民調的回應方式，支持者之後雖取得鄰居同意進入民宅，但支持者因有事無法前往，所以才另請他人進入民宅；因屋內當時只有老人，後因其他家人不清楚才報警，根本就無所謂的「入侵民宅」。



對於兩造陣營爆發的民調作業有人介入爭議等事，陳金德今天上午出席一場公開活動，但他沒有多做回應，只強調「其他的問題沒有回應」。



不過，黃錫墉今天又強調，陳金德算是無妄之災，他不認為陳金德會介入民調操盤。1070124