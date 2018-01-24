金門破袋檢查垃圾 揪出沒公德心民眾

金門縣環保局24日說，金湖鎮公所動員20多人及資源回車等機具車輛，到料羅偏僻產業道路清除民眾隨意棄置的垃圾後，發現不少寶特瓶、鋁罐等可回收資源。中央社記者黃慧敏攝 107年1月24日

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣環保局人員到金湖鎮料羅附近產業道路，破袋檢查民眾隨意棄置的垃圾，發現水費和電話帳單、舊護照等相關通訊資料。環保局今天表示，將函請相關人員陳述後，依法告發。



環保局科長黃杏玲受訪表示，近來金門地區民眾透過社群網站舉報，料羅附近偏僻產業道路有人亂丟垃圾，造成環境髒亂；環保局昨天會同金湖鎮公所到現場破袋檢查並裝設移動式錄影器材蒐證。



在金湖鎮公所出動20多人及資源回車、抓斗車等機具車輛清除垃圾後，現場發現不少寶特瓶、鋁罐等可回收資源，還有水費和電話帳單、舊護照，甚至還有一台外觀並未破損的微波爐。



黃杏玲表示，將根據蒐證到的相關通訊資料，依程序函請相關人員陳述意見並說明，再依法告發。



金門縣環保局和各鄉鎮公所已針對亂丟垃圾熱點，裝設移動式錄影器材蒐證，調閱路口監視器、破袋檢查或不定期派員稽查等方式取締。黃杏玲指出，自去年9月垃圾強制破袋檢查到現在，已依廢棄物清理法稽查取締告發處分40件以上，罰款新台幣1200元到6000元。



金門垃圾處理問題備受關注，黃杏玲表示，在縣長陳福海出面協調後，台灣相關縣市協助處理到5月底沒有問題，請地區民眾不必擔心。



不過，黃杏玲指出，由於環保及清潔隊人力有限，加上金門偏僻的鄉間小路及山溝較廣泛，難以架設監視器材；如果民眾發現亂丟垃圾地點請向環保局舉發，環保局將立即派員處理；鄉親也可利用手機、攝影機或車輛行車紀錄器等器材，拍攝隨意亂丟垃圾的人員或車輛，向環保局檢舉。



環保局表示，除了確實保密檢舉人，並蒐證開罰外，同時依金門縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法規定，經執行機關查證屬實處以罰鍰，並實收罰鍰者，按裁罰金額30%發給獎金。歡迎民眾揪出沒有公德心的民眾，共同維護環境整潔。1070124





近來金門地區民眾透過社群網站舉報，料羅附近偏僻產業道路有人亂丟垃圾；環保局23日會同金湖鎮公所到現場破袋檢查，並將函請相關人員陳述後，依法告發。中央社記者黃慧敏攝 107年1月24日