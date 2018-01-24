中市水湳中央公園 自我體驗區玩迷宮場景

台中市水湳中央公園12感官體驗中的「自我體驗區」建置完成，透過木造空間交疊交錯，民眾行走在建物中，猶如在層層迷宮中摸索。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市水湳中央公園12感官體驗中的「自我體驗區」已建置完成，台中市建設局今天表示，利用木造空間交疊交錯，讓民眾行走在建物中，猶如在層層迷宮中摸索。



位於中央公園第一標工區的12感官「自我體驗區」已完工，建設局指出，體驗區占地約50平方公尺，由木構造組成4層高瞭望台，一樓高約4公尺，二、三樓高約3公尺。



建設局表示，其中有部分木條間距寬度可容身體穿越，部分木條間距則較窄，僅能透過視覺遠望一層又一層空間，行走於木造交疊交錯的空間中，就像走迷宮一樣。



建設局長黃玉霖指出，「自我體驗區」木條建物可讓自然風從底部往最高處窗戶逸散，達到自然通風效果，民眾可在最頂層的瞭望台，看到中央公園寬闊美麗的景緻。



走入建物從底層往上登高，每登高一層，面積範圍就會縮小一些，登到最頂層，面積雖然最小，但卻是完全開放空間，黃玉霖認為，就有如在層層迷宮中摸索，最後從迷宮中找到出口，感受到豁然開朗、寬闊無境。



黃玉霖表示，中央公園是全國首座同時包含12個感官設施的新型態公園，每一個體驗區都能讓人互動學習與自我探索，從中獲得啟發。除了「自我體驗區」外，同樣位於第一標工區的「平衡體驗區」及「聽覺體驗區」也已建置完成；而第二標工區則將於上半年完工。1070124