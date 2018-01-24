強制遷移台南市議政史料館 警力戒備

台南市政府24日在大批警力戒備下，強制遷移位於原台南州會的台南市議政史料館，由台南地方法院、市政府文化局及協進會人員進入史料館點交強制。中央社記者張榮祥台南攝 107年1月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府今天強制遷移位於原台南州會的台南市議政史料館，雖有近百位黑衣人群聚，還有前民代也現身，但台南市警局部署大批警力戒備，強制遷移過程順利。



台南市議政史料館位於中西區市定古蹟原台南州會，這座日治建築物二戰後一度作為台南市議會，市府92年將建物2樓借給台南市歷屆市議員協進會，作為台南市議政史料館，97年借用到期後，協進會未歸還。



市府文化局106年提出返還建築物訴訟，一審勝訴後，再提出假執行，今天在大批警力戒備下，強制遷移史料館，由台南地方法院、市政府文化局及協進會人員進入史料館點交；文化局長葉澤山說，希望1週內將史料館資料移至東區考種室暫時保存。



在強制遷移過程中，現場陸續集結近百位黑衣人，有人看到媒體拍攝，還以肖像權為由，加以阻止，史料館前兩側水溝蓋上方盡是紅色檳榔渣，市警局第二分局警力幾乎包圍整座史料館，到處有警方人員持攝影機蒐證。



市警局第二分局長王森瑒親自坐鎮，安撫現場眾人冷靜，不要動手動腳，多名警員守住史料館大門，嚴禁閒雜人等進出。



文化局主任秘書林韋旭告訴中央社記者，待史料館遷移後，這座日治建築將進行整修，預定把加蓋部分全數拆除，重現日治建物原貌。



葉澤山表示，文化局預定以2年時間修復原台南州會，預算約新台幣4400萬元，修復後將作為中西區圖書館。1070124