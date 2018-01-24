/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

強制遷移台南市議政史料館 警力戒備

發稿時間：2018/01/24 13:01

最新更新：2018/01/24 13:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南市政府24日在大批警力戒備下，強制遷移位於原台南州會的台南市議政史料館，由台南地方法院、市政府文化局及協進會人員進入史料館點交強制。中央社記者張榮祥台南攝 107年1月24日台南市政府24日在大批警力戒備下，強制遷移位於原台南州會的台南市議政史料館，由台南地方法院、市政府文化局及協進會人員進入史料館點交強制。中央社記者張榮祥台南攝 107年1月24日

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市政府今天強制遷移位於原台南州會的台南市議政史料館，雖有近百位黑衣人群聚，還有前民代也現身，但台南市警局部署大批警力戒備，強制遷移過程順利。

台南市議政史料館位於中西區市定古蹟原台南州會，這座日治建築物二戰後一度作為台南市議會，市府92年將建物2樓借給台南市歷屆市議員協進會，作為台南市議政史料館，97年借用到期後，協進會未歸還。

市府文化局106年提出返還建築物訴訟，一審勝訴後，再提出假執行，今天在大批警力戒備下，強制遷移史料館，由台南地方法院、市政府文化局及協進會人員進入史料館點交；文化局長葉澤山說，希望1週內將史料館資料移至東區考種室暫時保存。

在強制遷移過程中，現場陸續集結近百位黑衣人，有人看到媒體拍攝，還以肖像權為由，加以阻止，史料館前兩側水溝蓋上方盡是紅色檳榔渣，市警局第二分局警力幾乎包圍整座史料館，到處有警方人員持攝影機蒐證。

市警局第二分局長王森瑒親自坐鎮，安撫現場眾人冷靜，不要動手動腳，多名警員守住史料館大門，嚴禁閒雜人等進出。

文化局主任秘書林韋旭告訴中央社記者，待史料館遷移後，這座日治建築將進行整修，預定把加蓋部分全數拆除，重現日治建物原貌。

葉澤山表示，文化局預定以2年時間修復原台南州會，預算約新台幣4400萬元，修復後將作為中西區圖書館。1070124

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP