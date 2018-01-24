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邀歐洲藝術家辦展 奇美博物館回贈基石

發稿時間：2018/01/24 13:03

最新更新：2018/01/24 14:15

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荷蘭當代藝術家漢克．哈勒曼特（Henk Helmantel）（左）24日出席在奇美博物館舉行的作品特展開幕式，奇美實業董事長許春華（右）贈送編號73的博物館建館基石，讓哈勒曼特當紀念品。中央社記者楊思瑞攝　107年1月24日荷蘭當代藝術家漢克．哈勒曼特（Henk Helmantel）（左）24日出席在奇美博物館舉行的作品特展開幕式，奇美實業董事長許春華（右）贈送編號73的博物館建館基石，讓哈勒曼特當紀念品。中央社記者楊思瑞攝　107年1月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）奇美博物館邀請荷蘭當代藝術家漢克．哈勒曼特（Henk Helmantel）來台舉辦作品特展，今天舉辦開幕式。館方贈送編號73的博物館建館基石，讓今年73歲的哈勒曼特當紀念品。

奇美博物館將從明天起推出全新年度特展「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」，展期到2019年2月25日。展出作品包含油畫、草圖、手稿、創作工具、技法解說及專訪影片等約100件。哈勒曼特今天親自出席開幕儀式，並化身導覽員，在展場中講述自己的創作故事。

哈勒曼特是荷蘭皇家騎士勳章得主，被譽為歐洲當代寫實主義繪畫的指標性畫家。超過半世紀的繪畫生涯，多以「靜物畫」、「室內景」為創作主題。他不愛描繪宏大場面，聚焦於日常生活看似不起眼的平凡事物。

奇美博物館副館長郭玲玲致詞時表示，奇美博物館今年院慶祝奇美藝術獎30週年，特別邀請哈勒曼特共襄盛舉。希望藉由療癒人心的特展，讓現代人在匆忙的生活中靜下心來，發覺一成不變的日常，其實如此美好。

她說，此次特展規劃4個主題單元，展覽還設置互動體驗區，讓觀眾可藉有趣的體驗，認識構成繪畫基本元素，也在哈勒曼特的作品中找到心靈的光，帶走滿滿的幸福。

哈勒曼特表示，很開心能在相隔20年後，再次來台灣辦展。此次不論是展場規劃、顏色選擇、教育性的互動設計、以及作品的呈現方式，一切安排都超過他所有夢想，是相當棒的展覽。1070124

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