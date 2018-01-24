排除五缺障礙 施克和：每二週考核進度

「排除企業投資五缺障礙政策宣導說明會」雲嘉場24日在雲林科工區服務大樓舉行，勞動部次長施克和（中）會中表示，排除五缺說明會每二週都會追蹤考核改善進度。右為經濟部工業局副局長游振偉。中央社記者葉子綱攝 107年1月24日

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）「排除企業投資五缺障礙說明會」雲嘉場，今天聚焦缺工、缺才、缺電，勞動部次長施克和表示，行政院每二週考核進度，說明會結束後，相關單位窗口仍持續服務，歡迎企業洽詢。



排除企業投資缺地、缺水、缺電、缺人才、缺工的五缺障礙，行政院將於農曆過年前完成全台13場次說明會，雲嘉場次今天在雲林科技工業區服務大樓舉行，雲嘉地區產業界發言踴躍，聚焦在缺工、缺人才、缺電的議題。



雲林科工區廠商協進會理事長蘇振毅建議，開放藍領外籍勞工12年的限制，並可轉為技術人員及廢除學歷限制；對於缺工，廠商建議提高外籍勞工聘用比例上限；對於缺電，廠商建議，工業區設置區域發電設施，以降低停電風險；對於缺地，廠商建議檢討土地政策。



主持會議的勞動部次長施克和表示，排除五缺說明會每二週追蹤考核改善進度，經濟部、科技部、教育部、勞動部等積極與各縣市政府及工商發展投資策進會聯繫，說明會結束但是服務持續，五缺之外，由行政院雲嘉聯合服務中心統籌，歡迎企業洽詢。



經濟部工業局副局長游振偉表示，土地政策持續檢討中，將針對產業多元需求，台糖公司未來不排除通過內政部提升土地開發計畫的公益性與必要性，採取協議價購或自行開發或地方政府合作開發等可能方向，會找出土地規劃使用或提供的最恰當方案。1070124



