/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

排除五缺障礙 施克和：每二週考核進度

發稿時間：2018/01/24 16:41

最新更新：2018/01/24 18:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「排除企業投資五缺障礙政策宣導說明會」雲嘉場24日在雲林科工區服務大樓舉行，勞動部次長施克和（中）會中表示，排除五缺說明會每二週都會追蹤考核改善進度。右為經濟部工業局副局長游振偉。中央社記者葉子綱攝　107年1月24日「排除企業投資五缺障礙政策宣導說明會」雲嘉場24日在雲林科工區服務大樓舉行，勞動部次長施克和（中）會中表示，排除五缺說明會每二週都會追蹤考核改善進度。右為經濟部工業局副局長游振偉。中央社記者葉子綱攝　107年1月24日

（中央社記者葉子綱雲林縣24日電）「排除企業投資五缺障礙說明會」雲嘉場，今天聚焦缺工、缺才、缺電，勞動部次長施克和表示，行政院每二週考核進度，說明會結束後，相關單位窗口仍持續服務，歡迎企業洽詢。

排除企業投資缺地、缺水、缺電、缺人才、缺工的五缺障礙，行政院將於農曆過年前完成全台13場次說明會，雲嘉場次今天在雲林科技工業區服務大樓舉行，雲嘉地區產業界發言踴躍，聚焦在缺工、缺人才、缺電的議題。

雲林科工區廠商協進會理事長蘇振毅建議，開放藍領外籍勞工12年的限制，並可轉為技術人員及廢除學歷限制；對於缺工，廠商建議提高外籍勞工聘用比例上限；對於缺電，廠商建議，工業區設置區域發電設施，以降低停電風險；對於缺地，廠商建議檢討土地政策。

主持會議的勞動部次長施克和表示，排除五缺說明會每二週追蹤考核改善進度，經濟部、科技部、教育部、勞動部等積極與各縣市政府及工商發展投資策進會聯繫，說明會結束但是服務持續，五缺之外，由行政院雲嘉聯合服務中心統籌，歡迎企業洽詢。

經濟部工業局副局長游振偉表示，土地政策持續檢討中，將針對產業多元需求，台糖公司未來不排除通過內政部提升土地開發計畫的公益性與必要性，採取協議價購或自行開發或地方政府合作開發等可能方向，會找出土地規劃使用或提供的最恰當方案。1070124

影片來源：中央社
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP