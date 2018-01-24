日本加治金屬拜會 林佳龍：強化航太合作

日本航太智慧製造廠商加治金屬社長加治康正（左）等人24日到台中市政府拜會市長林佳龍（右）接見，就日本與中部地區航太產業未來合作模式等議題展開交流。中央社記者郝雪卿攝 107年1月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）日本航太智慧製造廠商加治金屬等今天到台中市政府拜會，市長林佳龍表示，期望引進加治金屬的表面處理、噴漆等先進技術，並引入投資台中，結合航太零組件加工技術業者建廠。



市府指出，日本加治金屬是全球航太智慧製造的標竿廠商，提供航太結構件精密製造零件，包括美國波音等大型航空機製造業都是其合作夥伴。加治金屬與新潟航太製造業投資考察團今天共同組團拜會台中市政府，受到市長林佳龍的歡迎。



林佳龍表示，去年他前往日本拜訪加治金屬，代表台中市政府與加治金屬、工研院三方簽訂合作備忘錄，期望加強台日在航太產業及精密製造的合作；今天來自日本新潟縣的產業考察團到訪台中，是台日雙方促進航太產業與精密機械發展的重要里程碑。



林佳龍指出，加治金屬所屬的企業集團，有非常好的表面處理技術，也是國際大型航空公司的零組件供應商，未來若能與台中的航太及精機產業合作，可以提升其技術能力並能直接向國際接單，進一步促進台中航太供應鏈的發展。這次考察團的到訪，對於台中市發展成智慧機械之都，以及「國機國造」的未來發展都是很關鍵的一步。



加治金屬株式會社社長加治康正說，這次考察團來到台中，主要是希望結合日本與台灣的航太產業技術，一起爭取國際訂單；台灣的技術已經很高超，日本則有其特色，兩個國家的技術加乘在一起，對於要爭取海外訂單是相當容易的。



新潟市產業振興財團室長宮崎博人也說，新瀉市的航太產業剛剛起步，非常仰慕台中市純熟的航太產業技術，希望這次的觀摩可以促進彼此進一步合作。1070124