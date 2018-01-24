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北金航線第3波春節加班機 26日開訂

發稿時間：2018/01/24 17:05

最新更新：2018/01/24 17:20

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金門縣政府24日表示，春節第3波加班機預計加開北金航線來回19架次，26日上午9時受理訂位，30日下午4時前完成開票。中央社記者黃慧敏攝　107年1月24日金門縣政府24日表示，春節第3波加班機預計加開北金航線來回19架次，26日上午9時受理訂位，30日下午4時前完成開票。中央社記者黃慧敏攝　107年1月24日

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣政府今天表示，經過縣府與交通部民航局協調，春節第3波加班機預計加開北金航線來回19架次，26日上午9時受理訂位，30日下午4時前完成開票。

金門縣政府發布新聞稿指出，縣長陳福海重視鄉親春節返鄉機位需求，指示觀光處由處長陳美齡率承辦人員昨天到民航局，與各航空公司協調春節第3波加班機事宜。

陳美齡表示，這次春節疏運各航空公司之前在開放正班機及第1、2波訂位時，就已釋出大部分的運能，統計縣府17日到22日受理登記機位需求約1650人，而且多數是北金航線需求。

陳美齡說，經過縣府努力溝通協調，並同意保障航空公司搭載人數後，針對尖峰需求時段再協調增班，預計加開北金航線來回班機19架次，提供往返共約3528個座位數。

觀光處指出，春節第3波加班機26日上午9時統一受理民眾訂位，民眾並應在30日下午4時前完成開票；由於機位有限，提醒民眾提早準備。

此外，觀光處也叮嚀民眾注意，與前2次管制期間訂票作業規定程序一樣，2月12日到17日台灣往金門，以及2月17日到2月23日金門往台灣的航班，限當日當班次有效，逾期作廢。1070124

金門縣政府24日發布新聞稿指出，春節第3波加班機預計加開北金航線來回19架次，26日上午9時受理訂位，30日下午4時前需完成開票。圖為旅客搭機抵達金門。中央社記者黃慧敏攝　107年1月24日金門縣政府24日發布新聞稿指出，春節第3波加班機預計加開北金航線來回19架次，26日上午9時受理訂位，30日下午4時前需完成開票。圖為旅客搭機抵達金門。中央社記者黃慧敏攝　107年1月24日
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