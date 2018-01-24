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愛心送南投 年菜白米助弱勢過好年

發稿時間：2018/01/24 18:12

最新更新：2018/01/24 18:52

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南投縣政府24日下午舉辦春節送暖愛心年菜發放活動，由副縣長陳正昇（前右）率領多名局處官員一同發放年菜給弱勢家庭。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月24日南投縣政府24日下午舉辦春節送暖愛心年菜發放活動，由副縣長陳正昇（前右）率領多名局處官員一同發放年菜給弱勢家庭。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣政府獲贈162份年菜，今天分批在縣府發出90份給弱勢家庭；另一方面，還有會計師公會捐1000包白米給南投縣民，盼讓有需要的人過好年。

為關懷弱勢家庭，南投縣副縣長陳正昇下午率社會及勞動處代理處長陸正威、農業處副處長林美珠，在縣政府一樓大廳發送愛心年菜，並加碼認購12箱縣內自產的香甜柳丁贈給弱勢戶。由於近日柳丁盛產，縣政府各局處發動團購，也歡迎民眾踴躍購買南投優質柳丁。

陳正昇說，中華民國唐氏症基金會、全家便利商店合作募集年菜，透過衛生福利部轉贈南投縣政府共162份，菜色有紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排、虱目魚紫菜湯等，協同食物銀行贈給參與衛福部「兒童與少年未來教育及發展帳戶」家庭，及食物銀行個案。

陳正昇表示，感謝各界愛心捐贈，透過發放年菜將愛心送到弱勢家庭，讓他們感受政府與民間關懷，並溫暖過好年，也鼓勵縣內低收入戶、中低收入戶參與兒童與少年未來教育及發展帳戶，存款作為兒少18歲後接受高等教育、職業訓練、就業或創業，以利脫貧。

同時，民主進步黨籍立法委員蔡培慧、台灣省會計師公會、台中市會計師公會下午在草屯鎮玉德慈善會，捐贈1000包白米給縣內家庭，後續由玉德慈善會、華山基金會國姓愛心天使站將飽滿白米分享給鄉親。

蔡培慧說，會計師公會長期善盡社會責任，希望此舉能拋磚引玉，讓更多公益捐贈與資源進入地方、深入每一條巷弄，將愛送抵每一人手中。1070124

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