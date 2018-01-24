迎接狗年 百貨新春福袋還有毛小孩限定

（中央社記者郝雪卿台中24日電）每到農曆春節，不少民眾會關注各家百貨公司推出的福袋，台中市幾家百貨公司今年推出的福袋獎項以家電用品為最多，最大獎是汽車，特別的是還有毛小孩超值福袋，詢問度超高。



農曆春節到來，百貨公司推出的新春福袋，總會引起消費者關心，鎖定福袋內容選擇下手對象，百貨業者也都絞盡腦汁，希望能引起消費者青睞。



中友百貨率先於25日起推出壓歲特賣檔期，除了滿額送優惠外，同時加碼贈送藝術家莊連東聯名紅包袋，春節期間登場的中友藝術季「相聲瓦舍」劇場，今年將推出「我的老天爺」劇碼，27日起消費滿額即贈入場券。



中友百貨店長許振立表示，今年推出的「吉旺福袋」限定會員從26日起預購，除了以市價近4000元的專利行李箱為福袋外包裝，每袋內容物總市價都超過6888元，還有機會抽中名牌按摩椅、電動跑步機、手持吸塵器、空氣清淨機等。最特別的還有毛小孩超值福袋，配備有寵物外出推車、寵物臥床等，吸引很多寵物飼主來電詢問。



台中廣三SOGO百貨限定初一開賣旺年福袋，每袋獎項值超過5000元，限量300個，以時尚黑、耀眼銀兩款防刮輕量行李箱為外包裝，福袋大獎包含掃地機器人等，另再加碼現場抽名牌手機、日本雙人來回機票、富士魔術椅等獎品。



台中大遠百推出的金犬旺旺新春福袋共2500份，總獎值逾77萬元，最大獎是市價逾60萬元的汽車1輛，其他還有電動跑步機、名牌手機、圓鐵鍋、名牌零錢包等，已有消費者等待試手氣將汽車帶回家。1070124