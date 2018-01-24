/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

迎接狗年 百貨新春福袋還有毛小孩限定

發稿時間：2018/01/24 18:39

最新更新：2018/01/24 18:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中24日電）每到農曆春節，不少民眾會關注各家百貨公司推出的福袋，台中市幾家百貨公司今年推出的福袋獎項以家電用品為最多，最大獎是汽車，特別的是還有毛小孩超值福袋，詢問度超高。

農曆春節到來，百貨公司推出的新春福袋，總會引起消費者關心，鎖定福袋內容選擇下手對象，百貨業者也都絞盡腦汁，希望能引起消費者青睞。

中友百貨率先於25日起推出壓歲特賣檔期，除了滿額送優惠外，同時加碼贈送藝術家莊連東聯名紅包袋，春節期間登場的中友藝術季「相聲瓦舍」劇場，今年將推出「我的老天爺」劇碼，27日起消費滿額即贈入場券。

中友百貨店長許振立表示，今年推出的「吉旺福袋」限定會員從26日起預購，除了以市價近4000元的專利行李箱為福袋外包裝，每袋內容物總市價都超過6888元，還有機會抽中名牌按摩椅、電動跑步機、手持吸塵器、空氣清淨機等。最特別的還有毛小孩超值福袋，配備有寵物外出推車、寵物臥床等，吸引很多寵物飼主來電詢問。

台中廣三SOGO百貨限定初一開賣旺年福袋，每袋獎項值超過5000元，限量300個，以時尚黑、耀眼銀兩款防刮輕量行李箱為外包裝，福袋大獎包含掃地機器人等，另再加碼現場抽名牌手機、日本雙人來回機票、富士魔術椅等獎品。

台中大遠百推出的金犬旺旺新春福袋共2500份，總獎值逾77萬元，最大獎是市價逾60萬元的汽車1輛，其他還有電動跑步機、名牌手機、圓鐵鍋、名牌零錢包等，已有消費者等待試手氣將汽車帶回家。1070124

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP