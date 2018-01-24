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桃園教育局多元供餐 弱勢學童寒假食無虞

發稿時間：2018/01/24 18:52

最新更新：2018/01/24 19:46

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桃園市教育局24日表示，為讓弱勢學童在假期也不會挨餓，特別補助經濟弱勢學童每天新台幣50元的愛心午餐，相關費用都由教育局買單。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月24日桃園市教育局24日表示，為讓弱勢學童在假期也不會挨餓，特別補助經濟弱勢學童每天新台幣50元的愛心午餐，相關費用都由教育局買單。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）明天起各級學校開始放寒假，為了讓偏鄉弱勢學童寒假依舊有飯吃，桃園市教育局和民間業者合作，學生只要持餐券就可領取餐點，解決經濟弱勢孩童寒假期間用餐問題。

桃園市政府教育局長高安邦今天受訪表示，明天開始各級學校放寒假，為了讓弱勢學童在假期也不會挨餓，教育局補助低收、中低收、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園共有2855位學童提出申請，每天新台幣50元的愛心午餐，總計385萬元都由教育局買單。

高安邦指出，教育局依據地區的不同，選擇與一般餐廳及便利商店合作，學童只要拿著餐券或用簽名方式到配合的店家，就可以領取餐點。而在復興山區，則由學校直接購買食品物資，以解決經濟弱勢孩童寒假用餐問題。

餐廳業者表示，既然答應製作給小朋友的愛心便當，自然就不會去計較它的經費只有50元，因為自己也有小朋友，所以儘量以最營養健康的食物為小朋友製作便當，過年期間還會自掏腰包製作佛跳牆、元蹄等年菜，讓孩子在除夕和家人一起享用。

北湖國小校長陳耀庭表示，許多地處偏鄉的學校，單親或隔代教養的學生比例較高，家人在學生放寒暑假時還要擔心小朋友的用餐問題，有了教育局的協助，家人就能放心工作，學生也能免於挨餓，不因為放假而斷炊。1070124

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