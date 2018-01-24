二手衣物轉贈 澎惠民與家扶讓愛延續

澎湖惠民啟智中心24日透過志工等人協助整理義賣所剩、仍可使用的衣物等二手用品，分類打包後將轉送非洲偏鄉，盼讓各界愛心延續。中央社 107年1月24日

（中央社澎湖縣24日電）澎湖天主教惠民啟智中心從跳蚤市場捐贈而來的二手衣物等等商品，在完成整理分類後，今天透過另一種方式，裝箱轉送至非洲的偏鄉，讓愛延續溫暖在世界每一角落。



澎湖家扶中心愛心也不落人後，今天也將各界捐贈的衣物等，全數整理乾淨折疊整齊，開放給需要的民眾前往認領，讓可用的之物等再發揮最大的效益。



澎湖惠民啟智中心主任王美惠表示，每年都會舉辦有跳蚤市場義賣活動，獲致各界熱烈的響應捐輸各式各樣的二手衣物、鞋子、包包、飾品等等二手商品，堆積如山，部分義賣所得作為中心照顧弱勢院童的費用。





澎湖惠民啟智中心每年舉辦跳蚤市場義賣活動，各界熱烈捐贈衣物等二手用品，除部分義賣所得作為中心照顧弱勢院童之用，24日透過志工協助，將剩餘衣物等整理分類，將轉送非洲偏鄉讓各界愛心延續下去。中央社 107年1月24日

王美惠表示，由於各界的善心，不讓二手物品棄置，讓資源再利用，在心善會姐妹與志工的協助下，將剩餘的衣物等整理與分類後，今天裝滿80餘大箱，將飛越國度，轉送到非洲偏鄉更需要的地方，讓各界的愛持續延續。



澎湖惠民啟智中心是呂若瑟神父在民國70年創立，是澎湖唯一的身心障礙日間教養機構，服務中重度、極重度、多重障礙的院童和院民100多位，提供啟智、教養、職訓、就業等輔導，遍及全縣一市五鄉，在內政部與勞動部等單位的年度評鑑中獲得「優等」與「績優」單位。1070124