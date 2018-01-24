搏鬥20分鐘 釣客拉起103台斤紅甘

基隆一名釣客日前在彭佳嶼外海釣起重達103台斤紅甘，同船釣友驚呼連連並開心與大魚合照。（北洋號船長林重君提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月24日

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）基隆一名釣客日前在彭佳嶼外海釣起重達103台斤紅甘，嘴裡還吞著一尾7台斤小紅甘，同船釣友驚呼連連。這名釣客興奮地說，「頭一次釣到這麼大尾」。



遊艇觀光休閒娛樂船北洋號船長林重君表示，這名釣客21日上午搭乘北洋號前往彭佳嶼外海釣魚，他一開始使用路亞假餌在水深約110米釣到約7台斤小紅甘，正當要拉起時，突然一尾巨型紅甘吞咬住小紅甘。



林重君說，因為巨型紅甘遭噎住抵抗力減弱，約20分鐘後順利將巨型紅甘拉上船。原本目測約80台斤，沒想到返港秤重竟有破百台斤，令他十分吃驚。



林重君說，這名釣客使用的20號卡夢線，一般能承受40、50台斤魚的拉扯力，若碰到破百斤紅甘恐怕很快就會斷線，但釣友運氣不錯，遇到巨型紅甘噎住無力抵抗，很輕鬆就把魚釣上船。



林重君表示，一般釣到的紅甘介於3台斤至20台斤，先前曾有釣客搭北洋號捕獲80台斤，這次再創紀錄破百台斤，這也是他駕駛北洋號12年來首次目睹破百斤紅甘。



林重君將影片和照片放上網，網友紛紛留言道賀，稱這名釣客是「紅甘王」，直呼「這紀錄要破很難了」。



紅甘肉質鮮美，可作生魚片，是台灣重要的食用魚魚種。1070124



