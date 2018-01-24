迪化年貨大街將起跑 北市消防演習先行

台北市迪化商圈年貨大街2月將登場，台北市消防局24日辦理年貨大街消防演習暨防災宣導活動。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）迪化商圈年貨大街2月即將登場，台北市消防局今天特別搶先舉辦年貨大街消防演習暨防災宣導活動，假想攤商電線短路引發火災搶救，並提醒商家和民眾「四不」防災事項。



台北市消防局今天發布新聞稿表示，農曆春節腳步將近，知名的台北市迪化街將從2月起展開為期14天的「台北年貨大街活動」。



有鑑於往年購物人潮眾多，為讓民眾能在安全環境採辦年貨及安心過好年，消防局特別於今天在北市大同區迪化街旁的永樂市場西側廣場舉辦「2018台北年貨大街消防演習暨防災宣導活動」。



消防局說，活動演習情境假想為永樂市場西側廣場攤商使用照明燈具電線短路，引燃周邊可燃物，火勢延燒至永樂市場，現場民眾及攤商立即實施初期應變，隨即消防人員抵達現場積極進行傷患救護、人命救助及滅火搶救。



演練項目部分，則包含「民眾報案、人員疏散及初期滅火」、「破壞鐵窗、鐵捲門、繩索下降及斜降救助」、「運用熱顯像儀、燈繩及燈箱入室搜救」、「關東梯及雙節梯架設人命疏散及救助」、「義消無人機技術小組演練」、「自動CPR機傷患救護」及「消防水線射水滅火」等。



消防局也列出「四不」防災事項，提醒商家及民眾若遇火災時要多加留意。首先，民眾購物時勿推擠搶購及奔跑，避免跌倒及踩踏受傷。



其次，攤商店家接設於攤架的照明應注意配線保護及避免用電超載，以防止電氣火災，延長線應選用具有電流過載保護裝置，且電線不可綑綁、重壓或人員踩踏等易造成電線短路情形使用。



若攤商店家使用爐火，消防局也提醒，附近勿放置易燃物，應設置手提滅火器並注意用火安全，每天活動結束後若留有瓦斯桶應將開關關閉，並適當固定及收妥。



最後，商家勿自行搭設雨遮、帆布及廣告招牌等影響救災車輛通行狀況，且每天活動結束後，應將廢棄紙箱、雜物等易燃物品清運乾淨。



消防局在活動現場也設置「住宅保命器」、「無形殺手」、「驚爆危機」、「消防小尖兵」、「真・火場VR體驗」及「地震體驗車」等防災宣導互動體驗攤位，提升民眾防災警覺力。1070124