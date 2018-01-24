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從日治回溯青春記憶 國小畢冊展細說古今

發稿時間：2018/01/24 19:29

最新更新：2018/01/24 19:43

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「那一年，我們共同的青春記憶：國小畢業紀念冊回顧特展」24日於台北市鄉土教育中心開展，除展示從日治時代迄今的畢冊內容，還製作圖文解說看板，讓參觀者彷彿步入時光隧道，回味童趣。（台北鄉土教育中心提供）中央社記者游凱翔傳真 107年1月24日「那一年，我們共同的青春記憶：國小畢業紀念冊回顧特展」24日於台北市鄉土教育中心開展，除展示從日治時代迄今的畢冊內容，還製作圖文解說看板，讓參觀者彷彿步入時光隧道，回味童趣。（台北鄉土教育中心提供）中央社記者游凱翔傳真 107年1月24日

（中央社記者游凱翔台北24日電）對於將畢業的小學生，離開學校後，之後往事只能從畢業紀念冊回味，台北鄉土教育中心舉辦「那一年，我們共同的青春記憶」展覽，展示從日治迄今，蘊含不同年代氛圍的畢冊。

台北市各個小學將陸續放寒假，對畢業班來說，也是小學時期最後的寒假，上了國中，往日種種只能透過畢業紀念冊回味。

台北市鄉土教育中心、老松國小與台北市立大學藝文中心特別在寒假期間舉辦「那一年，我們共同的青春記憶：國小畢業紀念冊回顧特展」，不僅展示從日治時代迄今，近百年來各年代的畢冊內容，還製作圖文解說看板，讓參觀者彷彿步入時光隧道，回味童趣。

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，從這個展覽中，可以從不同畢冊看到不同年代的孩童是如何度過當年時光，以及當時服裝、髮型是什麼樣子，還有當時教學方式有何不同，可以了解不同時代反映出的社會狀況。

展覽策展人康鴻裕認為，人們常認為歷史離自己很遠，但當駐足在台北任何一個地方、拍照留下身影，再跟著舊影像的軌跡相互呼應，彷彿就能讓自己置身在時光洪流中，這也是這次展覽想要呈現的功能與內涵。

「那一年，我們共同的青春記憶：國小畢業紀念冊回顧特展」從今天起展至2月25日，時間為週二至週日、每天上午9時至下午5時，地點為鄉土教育中心（台北市萬華區廣州街101號）。1070124

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