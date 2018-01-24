綠營三星鄉縣議員提名 選對會建議緩公告

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）民進黨宜蘭縣三星鄉縣議員初選民調作業爆發爭議，民調結果雖已出爐，但縣黨部選對會今天建請執委會暫緩提名公告。縣黨部主委林進財說，會將建議交由執委會討論決定。



宜蘭縣三星鄉下屆縣議員應選一席，民進黨籍現任議長陳文昌尋求連任，同黨籍三星鄉長黃錫墉在鄉長任期屆滿後將轉戰縣議員，兩人都爭取民進黨提名，因協調不成，縣黨部昨晚委託民調公司進行民調。



縣黨部今天上午公布三星鄉縣議員初選民調結果，陳文昌大幅領先黃錫墉，但在昨晚的民調過程中，黃錫墉指控陳文昌陣營進入他人民宅強接民調電話，企圖影響民調公平性。



縣黨部選對會主席黃建財受訪時說，三星鄉縣議員初選民調爆發爭議，這是否涉及違反選罷法，須待司法單位調查，但在司法調查未明確之前，選對會將向縣黨部執委會提出建議，建請執委會暫緩三星鄉縣議員提名公告。



對於黃建財的建議，林進財表示，會將建議排入26日召開的執委會議程中討論，執委會是最後決定提名人選的關鍵。



黃錫墉今天進一步表示，這場民調已失去公平性，拒絕承認民調結果，也對這樣的惡質選舉文化感到痛心。他強調，自己是民進黨黨員，不會離開民進黨；但也說，如果縣黨部沒有妥適處理，若選民支持他出馬，他也會選擇暫別民進黨。



針對黃錫墉的指控，陳文昌反駁這完全是有心人的刻意渲染，已到不可理喻的地步。選舉時全力動員是常態，且自己陣營進入他人民宅接民調電話也是經過屋主同意。1070124