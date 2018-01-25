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阿里山隙頂漫步 河津櫻爭奇鬥豔

發稿時間：2018/01/25 10:51

最新更新：2018/01/25 12:03

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阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，在蔚藍天空襯托下，顯得特別亮眼，吸引上山遊客駐足賞櫻、拍照留念。中央社記者黃國芳攝 107年1月25日阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，在蔚藍天空襯托下，顯得特別亮眼，吸引上山遊客駐足賞櫻、拍照留念。中央社記者黃國芳攝 107年1月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，吸引路過遊客駐足拍照，粉紅色花瓣隨風飄舞，景致迷人，現場眺望隙頂的地標象山，遊客健行還能賞櫻。

阿里山公路隙頂入口意象廣場、二延平步道入口處的河津櫻近日已盛開，雖然只有數株，但粉紅色花朵完全綻放，在蔚藍天空襯托下，顯得特別亮眼，吸引上山遊客駐足賞櫻、拍照留念。

在阿里山、玉山國家公園擔任解說志工的黃源明，在臉書「漫步在雲端的阿里山」提供阿里山公路賞櫻訊息，他說，阿里山公路隙頂、石棹及奮起湖一帶都有種植河津櫻，目前盛開景點以隙頂入口意象廣場至二延平步道入口為主。

黃源明今天受訪指出，河津櫻盛開景致除了隙頂可觀賞外，從石棹往奮起湖、太和、來吉的路段都有，奮起湖的河津櫻最早盛開，目前已接近退場階段，頂石棹周邊的步道也有河津櫻綻放，遊客健行還能賞櫻。

遊客在隙頂入口意象廣場除了賞櫻外，還能眺望當地的地標象山，從廣場遠觀猶如一頭巨象，象頭、象鼻及象背皆栩栩如生，遊客只要沿著隙頂景觀街道，有多處眺望點，可觀看象山的儀態。1070125

阿里山公路隙頂入口意象廣場河津櫻盛開，除了賞櫻外，還能眺望當地的地標象山，從廣場遠觀猶如一頭巨象，象頭、象鼻及象背皆栩栩如生，遊客只要沿著隙頂景觀街道，有多處眺望點可觀看。中央社記者黃國芳攝　107年1月25日阿里山公路隙頂入口意象廣場河津櫻盛開，除了賞櫻外，還能眺望當地的地標象山，從廣場遠觀猶如一頭巨象，象頭、象鼻及象背皆栩栩如生，遊客只要沿著隙頂景觀街道，有多處眺望點可觀看。中央社記者黃國芳攝　107年1月25日
阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，吸引上山遊客駐足賞櫻、拍照留念。中央社記者黃國芳攝 107年1月25日阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，吸引上山遊客駐足賞櫻、拍照留念。中央社記者黃國芳攝 107年1月25日
阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，景致迷人，吸引路過遊客駐足賞櫻拍照。中央社記者黃國芳攝　107年1月25日阿里山公路隙頂路段河津櫻盛開，景致迷人，吸引路過遊客駐足賞櫻拍照。中央社記者黃國芳攝　107年1月25日
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