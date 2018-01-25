時力公布新北議員參選人 盼翻轉政治

（中央社記者王鴻國新北25日電）時代力量主席黃國昌今天陪同新北市議員選舉提名人陳志明、彭盛韶召開參選記者會，他表示，後續會有4個選區提名參選，希望打贏這場新北地方政治翻轉的重要選戰。



黃國昌今天上午在新北市政府前召開記者會，引來市府注意，調派警力維持秩序，黃國昌等人現場發表推薦演說及高喊口號，吸引不少路人觀看。



黃國昌表示，時代力量是一個沒有資源的政黨，但他相信陳志明及彭盛韶的改革熱情及認真態度，可以號召更多板橋三重蘆洲的朋友，加入改革的行列，打贏一場對新北地方政治翻轉的重要選戰。



黃國昌受訪時表示，時代力量一定要進軍新北市議會，為政治帶來新的活力。但談到他是否可能參選市長時，他表示，他今天純粹是配角，他的任務很明確，就是把陳、彭兩人和後續推出的人選送到新北市議會，建立能監督市政為市民發聲的新力量。



陳志明參選第3選區（三重、蘆洲），彭盛韶參選第4選區（板橋）。黃國昌表示，時力後續還會在第2（新莊泰山五股林口）、第5（中和）、第7（土城樹林三峽鶯歌）、第8（新店）等選區推出人選。



陳志明發表參選聲明表示，台灣不是等待奇蹟般的英雄，而是靠每一個生活在這片土地的大家，用自己生命的視野及智慧經驗，交流想法及交織熱情，一起找出突破困境的出路。



彭盛韶說，兩大黨是不可能改革了，唯一解方就是有新崛起的小黨，當小黨茁壯的那一天，才能把權力資源還給多數人民。1070125