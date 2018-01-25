八卦山大佛擬整修 是否封背面窗成焦點

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化八卦山大佛因風吹日曬雨淋需要整修，彰縣文化局舉辦說明會，不過會中有人建議基於宗教信仰，希望將大佛背面的8個開窗封起來，不過文化局說明，不封窗是為保持古蹟原貌。



彰化縣文化局今天上午在八卦山風景協會的會議室，舉辦「彰化縣八卦山大佛修復設計說明會」，會議由文化局副局長張雀芬主持，參加說明會的還有財團法人彰化八卦山大佛風景協會董事長張世良以及負責維修工作的建築師事務所代表等。



張雀芬指出，八卦山大佛自民國50年竣工以來，已經成為彰化縣的地標，不過佛像本體以及蓮花座，受到日曬雨淋，外觀出現龜裂、滲漏的問題，內部也有漏水情形，文化局依文資法計畫向文化部爭取經費新台幣3200多萬元，另在訂定修復計畫時聽取各界的意見。



張雀芬表示，在大佛外觀修復方面，計畫先去除現有的漆作塗層，檢視隱藏的裂縫，再施作防水塗料，重新上漆，而大佛下方的蓮花座也比照辦理；至於大佛背面的開窗基於安全考量以及保存原貌，修復後仍舊保留。



不過張世良則主張，基於宗教信仰考量圓融，他希望大佛背後的開窗能封起來，他認為，把開窗封起來只是稍微改變樣貌，大佛的外觀並沒有改變，應該不會違反文資法保存原貌的本意。1070125