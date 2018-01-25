走在時代尖端 高雄市邀長輩學3C課程

（中央社記者陳朝福高雄25日電）高齡化社會，高雄市鼓勵長輩「活到老、學到老、樂到老」，開設智慧型手機運用、手機攝影等3C課程，學習使用LINE通訊，走在時代尖端，報名獲熱烈迴響。



高雄市長青學苑今年的課程開始招生，分區招生作業今天輪到左營區。高雄市政府社會局長青中心承辦人員說，分區招生作業都獲得熱烈迴響，3C課程受歡迎。



為讓長輩學習進而得以運用於生活之中，長青學苑順應時代潮流，開設智慧型手機運用、手機攝影等3C課程，讓長輩走在時代尖端，學習操作LINE等熱門APP軟體，可與親人、朋友增進互動。有80多歲的阿公就指定要學會操作LINE，要與孫子們聯絡，也有長輩要求學習操作手機攝影。



另外，其他有瑜珈、經絡穴道按摩養生、社交舞及太極拳等健康保健及運動類課程，鼓勵長輩運動養生，也有靜態的英、日文和文學欣賞及古典音樂等課程。



由於反應熱烈，長青中心四維長青學苑今年再拓展開課地點，分別於橋頭區、彌陀區及茄萣區新開設國畫、卡拉OK等社區公費班課程，其中沿海的彌陀區更規劃開設時下流行的「魚菜共生」課程，符合當地文化特色。



高雄市社會局長姚雨靜表示，為落實長輩在地老化並積極建構友善的高齡友善城市，社會局結合社區資源，鼓勵長輩走出戶外就近無礙使用資源。



高雄市現有65歲以上長輩約39萬4800人，占高雄市總人口14.22%。1070125