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3年一次 老二媽西屯省親遶境敲定4/28

發稿時間：2018/01/25 12:14

最新更新：2018/01/25 12:14

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）登錄為台中市無形文化資產的萬和宮老二媽西屯省親遶境活動，萬和宮董事長蕭清杰今天表示，3年才一次的這項活動，今年將登場，並敲定於4月28日及29日舉辦。

為迎接3年一次的「老二媽西屯省親遶境」活動今年登場，萬和宮近日邀集負責策劃省親遶境的丹慶季媽祖會、西屯區各里里長及老二媽經過或停駕的福德祠與相關宮廟座談，研商遶境路線及停駕地點與時間。

蕭清杰表示，民國90年5月他到任至今，已經參加過5次老二媽西屯省親遶境，每次都走完全程，且有不同體驗。因體驗隨行信眾一次比一次多、沿途萬人空巷的盛況，可以感受到大家對媽祖的信仰，以及宗教文化越來越受重視。

兩天的省親遶境路線及神轎停駕時間、地點都已有腹案，蕭清杰表示，原本第一天在西屯的三獻禮及園遊會曾考慮改在文修公園，但因清靈宮及當地里長力爭，最後決定仍援例在清靈宮及廟前舉辦，屆時會適度實施交通管制。

另外，蕭清杰說，老二媽西屯省親遶境之旅敲定於4月28日上午6時15分，在萬和宮舉行莊嚴起駕典禮，上午7時準時出發。

萬和宮表示，萬和宮老二媽每3年一次的西屯省親遶境活動已傳承200多年，因融合著親情、故鄉及土地情，每次遶境都萬人空巷，是西南屯區的盛事，並登錄為台中市無形文化資產。1070125

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