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主婦創業手工蛋捲 每月送弱勢童品嚐

發稿時間：2018/01/25 12:29

最新更新：2018/01/25 12:29

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）育有腦性麻痺女兒的張曉筑，為兼顧家庭，選擇在家工作，10多年前創業，靠著手工蛋捲創出一片天，事業穩定後的她，現在每月分送蛋捲給弱勢孩童，盼將溫暖傳遞到每個角落。

張曉筑受訪表示，她高中畢業後從未正式上過班，年輕結婚成了家庭主婦，直到腦性麻痺的女兒出生，家中經濟壓力變大，為了兼顧家庭，她決定「在家工作」，並選擇一般家庭主婦較無法製作的手工蛋捲，作為創業起點。

張曉筑說，10多年前，她先「狂掃」市面上、網路上可以買得到的蛋捲商品，並從成分、成本、口感等逐步記錄分析，因為沒有相關經驗，於是參加烘焙及青年創業相關課程，儲備職能、提升能力，後來成功創立蛋捲品牌。

她表示，創業初期，每天約要製作近500支蛋捲，為拓展通路，她選擇到各家公司分送試吃，成功引發團購熱潮，逐漸帶起銷售量，這也讓她的先生不得不辭去原本工作、回家幫忙，夫妻倆在事業穩定後，不忘回饋社會，每月會分送蛋捲給低收入戶孩童享用。

多年前面臨公司轉型時，張曉筑向勞動部勞動力發展署申請創業鳳凰貸款，她說，添購生財器具後，讓他們能夠提高產量，後來也結合新竹縣的地方特色產品，開發禮盒，榮獲106年度「新竹良品-縣上好禮」殊榮，讓她開心又感恩。

從什麼都不懂的家庭主婦蛻變為創業主，張曉筑戲稱自己是「慢飛天使」，她從女兒身上領悟到「簡單的事情只要重複做就會是專家」，蛋捲堅持品質不添加防腐劑，希望讓顧客品嚐到最健康、美味的蛋捲。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍受訪時也表示，勞動部提供免費顧問諮詢服務，有資金需求的創業主可申請微型創業鳳凰貸款，對紓解創業者的經濟窘境有非常大的幫助，相關資訊可上「微型創業鳳凰」網站查詢。1070125

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