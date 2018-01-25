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違規競選廣告 台北市2月收拆除費

發稿時間：2018/01/25 13:08

最新更新：2018/01/25 13:08

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（中央社記者劉建邦台北25日電）九合一選舉今年底登場，但路口已出現競選廣告，台北市建管處統計至昨天止，違規競選廣告物有37件，已要求自拆，從2月起，北市拆違規廣告物將收費，最高新台幣1萬1100元。

今年將舉行的九合一選舉包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。中央選舉委員會日前召開第一次選務工作協調會議，會中初步建議九合一選舉在11月24日投票。

建築管理工程處副總工程司洪德豪今天受訪表示，經統計，接獲檢舉的違規競選廣告物有37件，依「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，非中選會公告的競選期間，競選廣告物內容不可提及參選人姓名、號次、圖像、競選項目或活動名稱、標語或標記。

他說，37件違規競選廣告物已違反三項以上規定，目前已列管，且也發函業主要求自行拆除，若限期內仍未改善，將依法強，現正持續通報業主處理。

建管處也規劃2月起針對違規廣告物收取拆除費，相關內容包含招牌廣告依設置樓層和尺寸每面收取5300元到1萬1100元，立面廣告依樓層和面積收取290元至620元，鷹架廣告為250元至470元，設置樓層越高拆除費越多，最高費用為1萬1100元。1070125

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