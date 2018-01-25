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學測今開放看考場 苗栗2校試場別跑錯

發稿時間：2018/01/25 13:26

最新更新：2018/01/25 13:26

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）大學學測26日登場，苗栗考區這幾年僅有國立苗栗高中1處考場，今年考生增加，私立建台中學也有10間試場，下午2時至4時開放看考場，提醒苗栗考生提前確認考場位置。

107學年度大學學科能力測驗將於26、27日登場，承辦苗栗考區試務的國立聯合大學指出，今年考生總人數1803人，較106學年度增加109名考生，共增加2間試場，分別在國立苗栗高中設有34間試場，以及私立建台高級中學10間試場。

苗栗考區總幹事、國立聯合大學教務長黃素真說，受少子化影響，考生人數逐年減少，近幾年考場僅集中於苗栗高中一處，今年考生人數增加，在私立建台中學設置10間試場，考生務必先確認考場位置及座次，以免學測當天因交通問題或一時緊張找不到考試教室。

黃素真表示，學測開放查看試場時間為今天下午2時至4時，開放時間截止後即關閉試場，考生務必依開放時間前往查看。

她呼籲考生，考試當天手機絕對不可以隨身攜帶或放在抽屜裡，可交給陪考人員保管，最好把手機電池先拔掉或關機，以防萬一，若手機放在臨時置物區內，但發出聲響都視同違規扣分。

107學年度學測26日上午考社會，下午考數學及國文選擇題，27日上午考英文，下午考自然及國文寫作，考試時間除國文選擇題及國文寫作各為80分鐘外，其餘各科均為100分鐘。1070125

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