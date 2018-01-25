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關鍵字： 統一發票管中閔水底情深Tizzy Bac

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雙北兒童優惠不同調 北捷主張專卡專用

發稿時間：2018/01/25 16:10

最新更新：2018/01/25 16:10

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（中央社記者游凱翔台北25日電）台北捷運公司今天指出，對捷運兒童優惠議題，新北決定採用「社福卡」，但北捷為「兒童數位學生證」，在卡片不同情況下，將導致後端作業出問題，台北捷運主張專卡專用立場。

新北市長朱立倫去年12月宣布，設籍新北6至12歲孩童，搭乘北捷可享5折票價優惠；而台北市則是6折優惠。不過新北市今天表示，北捷以服務契約要脅票證公司放棄投標，杯葛意圖明顯，已影響新北孩童權益。

台北捷運公司回應，對於新北提供兒童優惠始終全力配合，但新北市應以北市的「兒童數位學生證」專卡專用辦理，而不是採用「社福卡」辦理，如此一來，會造成持卡人身分不符，接連後端作業也出現問題。

北捷舉例，如果新北社福卡兼用兒童優惠卡，雖然能夠依優惠金額扣款，但設備上仍顯示「敬老或愛心票」，會與持卡人身分不符，而這個狀況不止會出現在北捷，在全國交通系統的電子票證、查詢及使用，都會有問題。

北捷進一步舉例，台北市立動物園、兒童新樂園等場館，因系統設定社福卡為免費、6至12歲半價，會導致票價優惠金額不正確。

北捷強調，已數度向新北市明確表達「專卡專用」立場，對於電子票證推出新票種或應用方式變更，都必須要有合理的準備時間，北捷將確認新北市的方案後，全力配合軟硬體設施更改。1070125

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