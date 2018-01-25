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竹市東園國小操場翻新 變身歡樂運動場

發稿時間：2018/01/25 16:57

最新更新：2018/01/25 19:41

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新竹市政府推動東園國小操場整修，將讓15年未翻修的操場變身歡樂運動場，新竹市長林智堅（右3）25日到場主持開工儀式。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月25日新竹市政府推動東園國小操場整修，將讓15年未翻修的操場變身歡樂運動場，新竹市長林智堅（右3）25日到場主持開工儀式。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月25日

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市政府推動東園國小操場翻修，規劃以跑速區分的4色跑道和棒球隊推車專用道，中央區域為砂質土鋪設草地，另設置2倍大的跳遠沙坑，讓15年未翻修的操場變身歡樂運動場。

東園國小操場整修工程今天舉行開工儀式，身為「大學長」的新竹市長林智堅致詞表示，回到母校讓他想起很多回憶，操場還是一樣大，跟他當年讀書的時候一模一樣。

林智堅表示，操場是學童最常使用的體育空間，東園國小操場已使用15年，為營造安全、趣味的運動空間，市府推動整修工程，規劃8道跑道，並將繽紛色彩帶入運動美學，以不同顏色代表各種跑速。

林智堅說，另外考量東園國小棒球隊需求，特別規劃專屬推車步道和跳遠沙坑，營造優質訓練環境；操場草皮將重新鋪設砂質土，減少積水問題，讓學生能在更舒適、適合的空間學習運動競技，工程預計7月完工。

東園國小校長陳彩文受訪表示，希望透過操場整修打造優質體育設施，讓學生擁有更好的運動體驗。她指出，4色跑道將以顏色區分為測驗競賽道、快車道、慢車道、行人道，讓孩子依據體能選擇適合自己的運動空間。

東園國小棒球隊教練蔣其安受訪說，學校操場也兼做棒球比賽的外野範圍，跑道與草地的平整，對於學生的練習有極大的幫助，對操場整建抱持期待和感謝。1070125

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