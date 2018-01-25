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年節食品抽驗 花蓮4件不合規定下架

發稿時間：2018/01/25 17:03

最新更新：2018/01/25 17:44

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zoom in 花蓮縣衛生局25日表示，自106年12月中旬啟動稽查抽驗年節食品，首波檢出農藥殘留過量3件，醃漬酸菜檢出過量漂白劑（二氧化硫）一件不符合規定，已要求業者下架並依違反食品安全衛生管理法規定處理。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月25日花蓮縣衛生局25日表示，自106年12月中旬啟動稽查抽驗年節食品，首波檢出農藥殘留過量3件，醃漬酸菜檢出過量漂白劑（二氧化硫）一件不符合規定，已要求業者下架並依違反食品安全衛生管理法規定處理。（花蓮縣衛生局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月25日

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮縣衛生局抽驗年節食品，自去年12月中啟動，首波檢出農藥殘留過量3件，醃漬酸菜檢出過量漂白劑一件不符合規定，已要求業者下架並依違反食品安全衛生管理法規定處理。

花蓮縣衛生局長李宏滿今天表示，針對年節前餐飲衛生及食品安全擴大稽查抽驗行動。包括餐飲業（人氣美食、外燴飲食、觀光飯店、團膳宴席、夜市小吃）、販售業（大賣場、傳統果菜市場、生鮮超市）、食品物流業、食品製造業共429家次，抽驗年節應景食品82件，檢驗6382項次。

從2017年12月中旬展開全縣餐飲、販售衛生稽查與年節食品抽驗，依據添加的防腐劑、漂白劑、甜味劑、亞硝酸鹽、重金屬、農藥或動物用藥殘留等項目進行檢驗，首波結果出爐，檢出農藥殘留過量3件，醃漬酸菜檢出過量漂白劑（二氧化硫）一件不符合規定，要求業者下架並依違反食品安全衛生管理法規定處理。

李宏滿說，將持續進行第二波稽查抽驗，請食品業者務必遵守食品良好衛生規範準則，落實各項衛生自主管理要求，絕對不要心存僥倖。

花蓮縣衛生局呼籲業者販售食品時，必須特別謹慎，確認來源並應要求供貨業者提供有效的安全檢驗證明，切勿販賣來源不明、逾期食品、標示不清、或無法提出安全檢驗合格的食品，提供民眾安全食材、避免觸法。1070125

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