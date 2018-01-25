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桃園年節食品抽驗 2蔬果農藥殘留

發稿時間：2018/01/25 17:21

最新更新：2018/01/25 20:23

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為維護民眾春節採購食品衛生安全，桃園市衛生局25日公布各通路抽驗年節應景商品共81件，其中，茄子與番茄驗出農藥殘留不符規定。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月25日為維護民眾春節採購食品衛生安全，桃園市衛生局25日公布各通路抽驗年節應景商品共81件，其中，茄子與番茄驗出農藥殘留不符規定。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月25日

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）為維護民眾春節採購的食品衛生安全，桃園市衛生局今天表示，抽驗各通路年節商品共81件，其中，茄子與番茄驗出農藥殘留不符規定，除要求業者下架，並移請所轄縣市衛生局處辦。

桃園市政府衛生局發布新聞稿指出，衛生局日前針對連鎖超市、大賣場、百貨公司、雜貨店及傳統市場等處，抽驗生鮮肉品、茶葉、瓜果、年糕、蔬果等年節食品共81件；其中，新北市的茄子及台北市的番茄檢出農藥殘留不符規定，除立即下架，並移請所轄縣市主管機關追蹤。

衛生局表示，民眾食用蔬果前可先以水清洗或切除蒂頭，葉菜類接近根部的莖，需用清水浸泡10至20分鐘，並以流動的自來水沖洗2至3遍，就能將農藥殘留降至最低；民眾購買年菜食品也應注意包裝是否完整、標示清楚，衛生局建議，食品應保存在冷凍攝氏零下18℃或冷藏在凍結點到7℃的範圍，以保持最佳狀態。

衛生局也提醒業者，建立產品自主管理機制，除要求供應商提具產品合格檢驗報告，進貨後也應分批分貨品自主送驗；食品製造業者若於加工製程使用添加物，須符合規定，確保產品衛生安全品質，維護消費者健康。目前所有抽驗結果公布於衛生局網站上，歡迎民眾自行查詢。1070125

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