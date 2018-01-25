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挺過低溫試煉 全國蓮霧王蜜棗王出爐

發稿時間：2018/01/25 18:51

最新更新：2018/01/25 20:06

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2018全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑結果25日出爐，奪得「蓮霧王」之一的屏東佳冬農友余昶佑（圖）開心展示得獎的蓮霧。（高雄區農業改良場提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月25日2018全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑結果25日出爐，奪得「蓮霧王」之一的屏東佳冬農友余昶佑（圖）開心展示得獎的蓮霧。（高雄區農業改良場提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）高雄區農業改良場舉辦「2018全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，「蓮霧王」與「蜜棗王」出爐，分別由屏東佳冬鄉與高雄大社區農友奪下，農改場表示，能通過攝氏10度低溫試煉不容易。

評鑑在22日到25日舉行，今天結果出爐，農改場表示，今年的「蓮霧王」由佳冬鄉農會農友羅上容、余昶佑及戴添盛奪得，「蜜棗王」則由高雄市大社區農會農友陳清良、蘇信誠及吳楊月琴拿下。

農改場場長林景和指出，受到1月中旬寒流來襲的影響，許多果園溫度降至10度以下的低溫，造成部分落果及果實寒害情形，部分已報名的蓮霧農友因寒害落果或產期未能配合而棄賽，實際參賽組數為蓮霧39組、棗66組。

林景和表示，通過低溫試煉仍能繳交優質果品參賽已屬不易，今年度所有參賽者全數通過農藥殘留檢測，更是創下空前的紀錄；3名「蜜棗王」去年也奪特等獎，今年再度連莊。

特等獎及頭等獎獲獎農友將在27日農改場的迎賓日中接受頒獎，現場也將展示各組優勝果品。1070125

2018全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑結果25日出爐，高雄市大社區農友陳清良（圖）奪得「蜜棗王」之一，他開心展示得獎蜜棗。（高雄區農業改良場提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月25日2018全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑結果25日出爐，高雄市大社區農友陳清良（圖）奪得「蜜棗王」之一，他開心展示得獎蜜棗。（高雄區農業改良場提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月25日
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