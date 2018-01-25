克服身障 陳威澔設計機器人全國奪冠

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府今天表揚42名優秀青年，其中17歲中興商工學生陳威澔，雖罹患先天性多發關節硬化症，仍努力克服身體障礙，專注於機器人程式設計，勇奪全國賽第一。



苗栗縣政府今天舉辦優秀青年表揚活動，縣長徐耀昌接見表揚42名優秀青年，其中，出生即罹患先天性多發關節硬化症的陳威澔，克服先天障礙，勇奪2017人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人競賽人工智慧競速自走車第一名殊榮，今年還被推薦參加2018總統教育獎遴選，成為場內焦點。



陳威澔的父親是微軟的高級工程師，從小耳濡目染看著父親工作，也對程式設計充滿興趣，儘管學習過程因為身體不便，得花更多時間、體力，但他說「看到機器人成功行走，一切的努力都值得。」



苗栗縣長徐耀昌特別肯定陳威澔的學習精神，並期勉他「永不放棄，堅持到底」。



另外，就讀國立苑裡高中、18歲的邱思皓，因為父親熱愛遙控直升機，從小便跟著父親學習，操控技術已是目前同齡中數一數二，獲得106年度全國遙控直升機檢定賽F3C國際組冠軍，成為令人矚目的優秀飛手。



徐耀昌肯定邱思皓表現優異，並強調無人機用途日趨廣泛，期望透過無人機的多元運用，提升縣府在災害搶救、觀光發展甚至工程施工上的亮點，縣府將透過無人機的培訓與夏令營的活動扎根校園，多元發展科技教育。



今天受表揚者還有40名來自縣內各高中職，獲全國高級中等學校技藝競賽獎項學生，其中苗栗農工以18名學生獲得個人獎項，為縣內最多，另有大湖農工、三義高中、君毅高中、苗栗高商、竹南高中、龍德家商、卓蘭高中、中興商工及興華高中等校學生。1070125