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澎湖烏崁高麗菜王競賽 菜農躍躍欲試

發稿時間：2018/01/25 21:12

最新更新：2018/01/25 21:49

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澎湖馬公烏崁社區2月10日將舉辦「2018年新高麗菜王」競賽，菜農目前正加強呵護好自己的高麗菜，以爭取高麗菜王的殊榮，屆時將有機會見到霸王級的大高麗菜。（陳明宗提供）中央社　107年1月25日澎湖馬公烏崁社區2月10日將舉辦「2018年新高麗菜王」競賽，菜農目前正加強呵護好自己的高麗菜，以爭取高麗菜王的殊榮，屆時將有機會見到霸王級的大高麗菜。（陳明宗提供）中央社　107年1月25日

（中央社澎湖縣25日電）澎湖「烏崁種」的高麗菜，又大又甜又脆，享有盛名。馬公烏崁社區2月10日將舉辦「2018年新高麗菜王」競賽，菜農目前正加強呵護好自己的高麗菜，以爭取高麗菜王的殊榮。

馬公烏崁社區發展協會理事長黃健忠表示，馬公烏崁社區是澎湖最著名的高麗菜產區，在105年曾配合照顧關懷據點成立舉辦高麗菜王比賽，去年因天候因素未辦，今年在多家旅外企業的支持下，配合元宵節燈會，除了「環保浮球高麗菜龜」外，還將再度舉辦這極富地方文化特色的「新高麗菜王」競賽。

黃健忠表示，2018新高麗菜王競賽，即起至2月9日止在海崴企業受理報名，凡澎湖各鄉里的高麗菜生產農戶都可報名，並以自行栽種生產為限，主辦單位將在報名後進行田間現場審查和採樣送驗，若有農藥殘留或超標，則取消競賽資格，比賽將錄取前三名與單棵最重的「鼎菜王」和體積最大的「豪菜王」等獎，各頒發1萬6800元和5000元等獎金。

澎湖海事食品科老師陳明宗表示，澎湖冬季種植生產的高麗菜，在惡劣的風大、天寒、乾旱、鹽害等不利的大環境下，往往要半年才能成長，也因植物逆境負面壓力，使得品質反而更優更讚，加上有鹽害的刺激與灌溉水井，分泌更多的糖份來平衡滲透壓與富含礦物質，讓高麗菜更甘甜脆化，無論是任何料理都非常好吃，亦可加工製作高麗菜干和高麗菜酸等等。1070125

澎湖馬公烏崁社區2月10日將舉辦「2018年新高麗菜王」競賽，菜農目前正加強呵護自己所種植的高麗菜，以爭取高麗菜王的殊榮。中央社　107年1月25日澎湖馬公烏崁社區2月10日將舉辦「2018年新高麗菜王」競賽，菜農目前正加強呵護自己所種植的高麗菜，以爭取高麗菜王的殊榮。中央社　107年1月25日
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