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救命分秒必爭 竹市救護車配自動復甦機

發稿時間：2018/01/26 10:37

最新更新：2018/01/26 13:02

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新竹市消防局近期再接獲民間捐贈5台「Lucas自動心肺復甦機」，配置於救護車上，將能提升到院前病患急救存活率。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月26日新竹市消防局近期再接獲民間捐贈5台「Lucas自動心肺復甦機」，配置於救護車上，將能提升到院前病患急救存活率。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）救命分秒必爭。新竹市消防局近期再接獲民間捐贈5台「Lucas自動心肺復甦機」，復甦機擁有攜帶輕巧、操作迅速等優點，配置於救護車上，將能提升到院前病患急救存活率。

新竹市消防局長李世恭今天受訪表示，新竹市之前接獲民捐5台Lucas自動心肺復甦機，近期再獲捐贈5台，已配置到各消防分隊，加入緊急救護勤務行列，將一線出勤救護車全面配置自動心肺復甦機。

救護教官顏丞均受訪說明，復甦機用於無生命徵象的患者身上，按壓驅動方式為電動式，按壓速率每分鐘102次，按壓深度5到5.6公分，並具有連續按壓模式及30比2等模式可選擇，適用病人的最大胸部寬度可達45公分，並可同時搭配使用AED電擊器。

竹市消防局救護科長黃賀鍵受訪表示，這款機型有多項，包括優點節省救護出勤人力、10秒鐘內完成組裝、攜帶輕巧、可連續使用45分鐘按壓急救，避免搬運病患時中斷CPR按壓，幫助提升救護存活率。

竹光消防分隊隊員劉睿安說，救護工作面對無生命徵象的患者，要做的急救處置很多，遇到老舊公寓搬運患者時，要維持連續按壓更是困難。

劉睿安說，因為Lucas復甦機組裝快速，可馬上取代人工按壓，讓救護人員可操作其他救護行為，且到醫院後也可直接推到急救室由醫師接手急救，讓病患有高一點的機會活下來，是救護工作的好幫手。1070126

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