助弱勢過好年 新春公益福袋盼認捐

（中央社記者郝雪卿台中26日電）年關將至，為了讓弱勢家庭過好年，南台中家扶中心今天推出「新春公益福袋」，內有新春開運點心大集合，包括瑪麗亞庇護工場、口足畫家等社福單位的產品，還附抽獎券一張。



南台中家扶中心發起「購福袋 助弱勢 過好年」活動，串連家扶及口足畫家、十方啟能、瑪莉亞庇護工場、希望小舖等社福單位及義美食品的愛心產品，組合成「新春開運點心組」與抽獎禮品，邀請民眾認捐福袋。



南台中家扶中心主任洪健胤表示，希望形成「袋袋」相傳的正循環力量，將愛心發揮最大效益，認購收入將做為扶幼經費，幫助弱勢家庭過好年，而且購買福袋，每份都附有一張抽獎券，在傳遞愛心的同時，有機會獲得價值新台幣2萬元的筆電大獎，或精油、女鞋、雪松木坐墊和茶葉等各式公益產品。



洪健胤指出，家扶中心服務的家庭裡，以單親經濟弱勢居多，大人小孩每天忙著跟生存奮戰，不太容易聚在一起享受節日，尤其在過年家戶團圓的時候，更少了愉悅和期待，期盼民眾可以踴躍認捐公益福袋，助弱勢也為新春開運。



洪健胤感謝善心人士響應，慷慨捐贈禮品物資，讓貧困家庭感受到社會的關懷。「新春公益福袋」限量1000份，每份500元，並將於2月10日於南台中家扶中心公開抽獎，抽獎結果將公告於臉書粉絲專頁。1070126